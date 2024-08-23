Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Parklarda Dar Alan Uygulaması Yaptı - Son Dakika
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Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Parklarda Dar Alan Uygulaması Yaptı

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Parklarda Dar Alan Uygulaması Yaptı

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların parklarda rahat ve huzurlu vakit geçirebilmeleri için çevreyi rahatsız eden şahıslar ve araçlar üzerinde dar alan uygulaması yaptı. Uygulama sonucunda birçok araç ve şahsa ceza uygulandı.

23.08.2024 12:16
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Nevşehir Emniyet Müdürlüğü vatandaşların akşam saatlerinde kentte bulunan parklarda aileleriyle birlikte rahat ve huzurlu bir şekilde vakit geçirebilmeleri ve stres atabilmeleri için çevreyi rahatsız eden şahıslar ve araçlar üzerinde dar alan uygulaması yaptı.

55 ekip ve yaklaşık 200 personelin katıldığı uygulamada 2000 Evler Mahallesi, Cevher Dudayev Mahallesi ve Esentepe mahallerinde bulunan park ve bahçelerde yoğunlaştırılmış daralan uygulaması yaptı. Uygulamada abartı egzoz kullanan ve yüksek sesli müzik çalarak seyreden çok sayıda araba ve motosiklete ceza uygulanırken, park ve bahçelerde alkol alarak çevreyi rahatsız eden şahıslarda park ve bahçelerden uzaklaştırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan denetlemelerde, 539 şahıs, 142 araç, 22 motosiklet sorgulandı. Kadına Karşı Basit Yaralama suçundan 1 şahsa 2 bin 620 lira idari para cezası uygulandı. 5607 Sayılı Kanuna muhalefet suçundan1 kişiye 3 bin 030 TL para cezası uygulanırken, adli makamlarca arama kararı bulunan 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 5 araca çeşitli maddelerden 13.350 TL para cezası uygulandı. 1 motosiklet abartı egzoz kullandığı için trafikten men edildi.

Trafik ekiplerince yapılan uygulamalarda ise 400 araç ve sürücüsü kontrol edildi. 10 sürücüne belgesiz araç kullanmaktan 129 bin 770 lira, 1 Tescilli aracı plakasız kullanmaktan 10 bin 917, 10 motosiklet sürücüsüne kask takmamaktan 6 bin 900 lira, 1 araç sürücüsüne abartı egzozlu araç kullanmaktan 6 bin 439 lira ve 10 araç sürücüsüne de değişik maddelerden 12 bin 937 lira olmak üzere toplamda 23 araç sürücüsüne 355 bin 622 lira para cezası uygulandı.

Vatandaşların parklarda aileleriyle birlikte rahat ve huzurlu bir şekilde vakit geçirebilmeleri amacıyla yapılan dar alan uygulamasından memnun olduklarını söyleyen Berkay Akıncıoğlu, "Bence çok gerekli bir uygulama. Herkes motorlarının egzozlarını açarak geziyor. Biz kapalı geziyoruz. Açanlara mutlaka ceza yazılsın. Burada parkta oturan insanları rahatsız etmeye kimsenin hakkı yok. Evinde yatanlar oluyor, işten gelip istirahat edenler oluyor. Bu nedenle yapılan uygulama çok güzel" dedi.

Erhan Doğan'da yaptığı açıklamada "Burada çok güvendeyiz. Sadece parklar değil, arka sokaklarda bile kendimizi güvende hissediyoruz. Emniyetimiz çok güzel çalışıyor. Özellikle son iki yıldır, çok rahat ve huzurluyuz. Bu nedenle İç İşleri Bananımıza ve Nevşehir İl Emniyet Müdürümüze çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yapmış oldukları dar alan uygulamaları önümüzdeki günlerde de devam edecek. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Parklarda Dar Alan Uygulaması Yaptı - Son Dakika

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