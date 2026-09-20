Yakınları merak edip evine gitti! Acı manzarayla karşılaştılar - Son Dakika
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Yakınları merak edip evine gitti! Acı manzarayla karşılaştılar

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Yakınları merak edip evine gitti! Acı manzarayla karşılaştılar
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Nevşehir'de kendisinden bir süredir haber alınamayan Y.B., yakınlarının evine gitmesi üzerine başından tüfekle vurulmuş halde bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde hayatını kaybettiği belirlenen Y.B.'nin ölümüyle ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken, ilk değerlendirmede olayın intihar olduğu belirtildi.

Nevşehir'de kahreden olay, Bekdik Mahallesi'ndeki konutlarda meydana geldi. Kendisinden haber alınamayan Y.B.'nin yakınları, durumundan endişelenerek yaşadığı eve gitti.

YAKINLARI EVE GİRDİ, ACI MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Yakınları, yedek anahtarı kullanarak eve girdi. İçeride Y.B.'yi hareketsiz halde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Y.B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından polis ekipleri evde inceleme başlattı.

Yakınları merak edip evine gitti! Acı manzarayla karşılaştılar

İLK İNCELEMEDE İNTİHAR DEĞERLENDİRMESİ

Polis ekiplerinin olay yerindeki ilk incelemesinde, Y.B.'nin tüfekle yaşamına son vermiş olabileceği değerlendirildi. Ancak olayın kesin nedeni ve ölüm şeklinin belirlenmesi için adli inceleme süreci başlatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, evde detaylı çalışma gerçekleştirdi. İncelemenin tamamlanmasının ardından Y.B.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yakınları merak edip evine gitti! Acı manzarayla karşılaştılar

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Y.B.'nin ölümünün ardından polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. İlk değerlendirmede intihar ihtimali üzerinde durulurken, olay yerinde yapılan incelemeler ve otopsi sonucunun soruşturmanın seyrinde belirleyici olması bekleniyor. Yakınlarının kendisinden haber alamaması üzerine ortaya çıkan olay, mahallede üzüntüye neden oldu. Yetkililer tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Y.B.'nin ölümüne ilişkin tüm ayrıntılar araştırılıyor. Olay yeri incelemesinde elde edilen bulgular ile otopsi işleminin ardından ölümün kesin nedeni netleşecek.

Yakınları merak edip evine gitti! Acı manzarayla karşılaştılar
Kaynak: İHA
3. SayfaİncelemeNevşehirOlaylarGüncelPolisSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • hamdullahs013 hamdullahs013:
    Kimbilir, Veya. Bilebilirki Ne okursa olsun Değmez. Olum Kurtulusmu Zannediyoruz.. Keşke Insanlar Dinlerini Ogrenselerde Bunlar Asla Olmaz di. Ne yazikki Dunya kadar Anlatsan Fayda Vermiyor 0 0 Yanıtla
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