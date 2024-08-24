Nevşehir'in turistik Kapadokya bölgesi sele teslim oldu - Son Dakika
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Nevşehir'in turistik Kapadokya bölgesi sele teslim oldu

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Nevşehir'in ünlü Kapadokya bölgesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Avanos ilçesinde, park halindeki 3 otomobilde toprak kayması nedeniyle hasar oluştu. Araçlarında mahsur kalan dede ve torunu ise ekipler tarafından kurtarıldı. Göreme beldesinde de park halindeki 2 otomobil toprak kayması nedeniyle eğimli yerden düştü.

24.08.2024 20:57  Güncelleme: 21:32
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Nevşehir'de sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle düşen kaya parçaları 3 araçta hasara neden olurken, araçlarında mahsur kalan dede ve torunu ekipler tarafından kurtarıldı.

Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyünde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel oluştu. Sel nedeniyle kopan kaya parçaları park halindeki 3 araca hasar verdi. Etkili olan sağanak nedeniyle düşen kaya parçaları, park halindeki otomobilde hasara neden oldu.

Nevşehir'in turistik Kapadokya bölgesi sele teslim oldu

DEDE VE TORUNU SON ANDA KURTARILDI

Sel suları yolları kapatırken, Rafet E. ve 12 yaşındaki torunu araçlarında mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu dede ve torunu araçtan çıkarıldı.

Nevşehir'in turistik Kapadokya bölgesi sele teslim oldu

ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

Göreme beldesinde de sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle, park halindeki 2 otomobil, toprak kayması nedeniyle eğimli yerden düştü. Araçlarda hasar oluştu.

Nevşehir'in turistik Kapadokya bölgesi sele teslim oldu

Öte yandan sel suları nedeniyle kopan kaya parçaları bölgedeki yolları kapattı. Ekipler, sel sularının tahliyesi ve bölgedeki hasarın giderilmesi için çalışmasını sürdürüyor.

Nevşehir\'in turistik Kapadokya bölgesi sele teslim oldu
Kaynak: AA

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Son Dakika 3.Sayfa Nevşehir'in turistik Kapadokya bölgesi sele teslim oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Ender Kervancıoğlu: Her şey çok güzel oluyor değilmi. İmamoğlu tatilde :)) (ironi) 3 3 Yanıtla
  • Erdal Sağ: Sel bacayı sardı … 0 0 Yanıtla

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