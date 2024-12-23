New York'ta Metroda Kadına Saldırı - Son Dakika
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New York'ta Metroda Kadına Saldırı

Brooklyn'de bir adam, metroda uyuyan kadını ateşe vererek öldürdü. Saldırgan yakalandı.

23.12.2024 10:42
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ABD'nin New York kentinde, metroda bir kadını ateşe vererek hayatını kaybetmesine yol açan saldırgan gözaltına alındı.

ABD'nin New York kentine bağlı Brooklyn'de metroda bir şahıs uyuyan kadını çakmakla ateşe verdi. Dün yerel saatle 07.30 sıralarında meydana gelen olayda kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırgan ise başka bir metroda bir grup lise öğrencisinin ihbar etmesi üzerine yakalandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, kadın ve saldırgan arasında olaydan önce tartışma benzeri herhangi bir şey yaşanmadığı ve şahısların birbirini tanımadığına inanıldığı ifade edildi. Olay anına ait sosyal medya görüntülerinde, saldırganın vagonun önündeki bankta oturarak kadının yanmasını izlediği, daha sonra elindeki bir kıyafeti kadına doğru salladığı görüldü.

Polis Komiseri Jessica Tisch yaptığı açıklamada, yaşanan olayı bir kişinin başka bir insana karşı işleyebileceği en ahlaksız suçlardan biri olarak nitelendirdi. Polislerin olay sırasında istasyonun üst katında devriye gezdiğini, daha sonra duman kokusu aldıklarını ve metroya gittiklerini belirten Tisch, polislerin alevler içindeki kadını gördüklerini söyledi. Tisch, alevlerin sardığı kadına yangın söndürme tüpüyle müdahale eden polislerin, o sırada saldırganın bankta oturduğunu bilmediğini kaydetti.

New York polis memuru Joseph Gulotta, kimliği açıklanmayan saldırganın 2018'de Guatemala'dan ABD'ye göç ettiğini söyledi. - NEW YORK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa New York'ta Metroda Kadına Saldırı - Son Dakika

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