NG Kütahya Seramik Fabrikası'nda İş Kazası: Bir İşçi Yaralandı - Son Dakika
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NG Kütahya Seramik Fabrikası'nda İş Kazası: Bir İşçi Yaralandı

NG Kütahya Seramik Fabrikası'nda meydana gelen iş kazasında bir işçi kol ve elinde kesik oluştu. İşçiye fabrikada ilk müdahale yapıldı ve polis olayla ilgili inceleme başlattı. Daha önce de aynı fabrikada başka bir iş kazası yaşanmış ve bir işçi yaralanmıştı.

19.06.2024 16:01
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NG Kütahya Seramik Fabrikası'nda meydana gelen iş kazasında bir işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 30 Ağustos OSB'de faaliyet gösteren NG Seramik Fabrikası'nda bir işçinin görev yaptığı sırada kol ve elinde kesik oluştuğu belirtildi. Çalışanlar, işçinin yaralanması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek, ambulans talebinde bulundu. İsmi belirtilmeyen yaralı işçiye fabrikada ilk müdahale yapıldı.

Polis, fabrikadaki iş kazasıyla alakalı inceleme başlattı.

NG Kütahya Seramik'in Kütahya- Eskişehir karayolu üzerindeki fabrikasında da 10 Haziran 2024 günü de iş kazası olmuş ve bir işçi yaralamıştı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa NG Kütahya Seramik Fabrikası'nda İş Kazası: Bir İşçi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: NG Kütahya Seramik Fabrikası'nda İş Kazası: Bir İşçi Yaralandı - Son Dakika
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