NG Kütahya Seramik Fabrikası'nda İş Kazası: Bir İşçi Yaralandı

3.Sayfa

NG Kütahya Seramik Fabrikası'nda meydana gelen iş kazasında bir işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 30 Ağustos OSB'de faaliyet gösteren NG Seramik Fabrikası'nda bir işçinin görev yaptığı sırada kol ve elinde kesik oluştuğu belirtildi. Çalışanlar, işçinin yaralanması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek, ambulans talebinde bulundu. İsmi belirtilmeyen yaralı işçiye fabrikada ilk müdahale yapıldı.

Polis, fabrikadaki iş kazasıyla alakalı inceleme başlattı.

NG Kütahya Seramik'in Kütahya- Eskişehir karayolu üzerindeki fabrikasında da 10 Haziran 2024 günü de iş kazası olmuş ve bir işçi yaralamıştı. - KÜTAHYA