Niğde\'de 120 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde yürütülen operasyon sonucunda 120 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Niğde - Kayseri Karayolu Aktaş Kasabası mevkiinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet kapsamında 120 kilo tütün bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Jandarma ekipleri; kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. - NİĞDE