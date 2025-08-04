Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde yürütülen operasyon sonucunda 120 kilo kaçak tütün ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Niğde - Kayseri Karayolu Aktaş Kasabası mevkiinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet kapsamında 120 kilo tütün bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
Jandarma ekipleri; kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. - NİĞDE
Son Dakika › 3.Sayfa › Niğde'de 120 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?