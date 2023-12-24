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Niğde'de 9 Milyon TL Değerinde Altın ve Döviz Dolandırıcılığı - Son Dakika
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Niğde'de 9 Milyon TL Değerinde Altın ve Döviz Dolandırıcılığı

Niğde'de faaliyet gösteren bir kuyumcu, müşterilerinden aldığı 9 milyon 116 bin TL değerinde altın, döviz ve TL cinsinden emtiaları iade etmeyerek dolandırıcılık yapmak suçlamasıyla tutuklandı.

Niğde\'de 9 Milyon TL Değerinde Altın ve Döviz Dolandırıcılığı
24.12.2023 - 20:19,
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Niğde'de geçmiş tarihlerde çeşitli vaatlerle müşterilerinden aldığı 9 milyon 116 bin TL değerinde altın, döviz ve TL cinsinden emtiaları iade etmeyen kuyumcu tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Niğde merkezde faaliyet gösteren kuyumcu A.T. hakkında Emniyet Müdürlüğüne 25 kişi dolandırıldıkları gerekçesi ile şikayette bulundu. 25 kişinin şikayeti üzerine Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı. Toplam 9 milyon 116 bin TL değerinde altın, döviz ve TL cinsinden emtiaları geçmiş tarihlerde çeşitli vaatlerle müşterilerinden alıp iade etmedikleri iddia edilen 2 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden A.T., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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Niğde, Dolandırıcılık, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Niğde'de 9 Milyon TL Değerinde Altın ve Döviz Dolandırıcılığı - Son Dakika


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