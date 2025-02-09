Niğde'de balkonadan düşen genç kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Niğde'de balkonadan düşen genç kadın hayatını kaybetti

Niğde\'de balkonadan düşen genç kadın hayatını kaybetti

Niğde'de 5. kattan düşen M.S. hayatını kaybetti, polis soruşturmaya başladı.

09.02.2025 13:58
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Niğde'nin Selçuk Mahallesi'nde meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre M.S. (35), apartmanın 5'inci katında bulunan evinin balkonundan bilinmeyen bir nedenle düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

POLİS OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

M.S, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Niğde'de balkonadan düşen genç kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • AHMET YILMAZ:
    Ateşi bol olsun 57 54 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Allah rahmet eylesin 35 11 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Kuzeyden düşen pç karinuiskim 21 4 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    ahmet yılmaz ann eni ziyaret ettim dün 10 8 Yanıtla
  • Emin çetiner:
    belkide kocası itti olabilirmi olabilir 7 5 Yanıtla
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