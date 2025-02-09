Niğde'nin Selçuk Mahallesi'nde meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre M.S. (35), apartmanın 5'inci katında bulunan evinin balkonundan bilinmeyen bir nedenle düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
M.S, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Niğde'de balkonadan düşen genç kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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