Niğde'de bir kişiye çarpan sürücü yakalandı - Son Dakika
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Niğde'de bir kişiye çarpan sürücü yakalandı

Niğde'nin Altunhisar İlçesinde bir kişiye çarpan ve olay yerinden kaçan sürücü jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucunda kısa sürede yakalandı. Altunhisar Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada Ali Öztürk'e çarpan sürücünün 16 yaşındaki R.Ö. olduğu ve gözaltına alındığı açıklandı.

02.08.2024 18:42
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Niğde'nin Altunhisar İlçesinde bir kişiye çarpan ve olay yerinden kaçan sürücü jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucunda kısa sürede yakalandı.

Altunhisar Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada Ali Öztürk'e çarpan sürücünün 16 yaşındaki R.Ö. olduğu ve gözaltına alındığı açıklandı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada olayla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Bugün ilçemiz Yeşilyurt Köyü Kınık mevkiinde Altunhisar nüfusuna kayıtlı A.Ö. (63) isimli vatandaşımızın yol kenarında yaralı olarak bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine ivedi olarak Jandarma ve Sağlık ekipleri yönlendirilmiş, vatandaşımız gelen ambulans ile Bor Devlet Hastanesi'ne hayati tehlike kaydı ile sevk edilmiş ve gerçekleştirilen tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Konu ile ilgili yapılan tahkikatta A.Ö. isimli vatandaşımıza kimliği belirsiz bir şahsın araç ile çarparak kaçtığının belirlenmesi üzerine Jandarma ekiplerimizin titiz çalışmaları neticesinde R.Ö. (16) isimli şüpheli şahıs yakalanmış ve adli makamlara teslim edilmek üzere gözaltına alınmıştır." - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Niğde'de bir kişiye çarpan sürücü yakalandı - Son Dakika

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