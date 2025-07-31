Niğde'de Dilencilere Yasal İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Niğde'de Dilencilere Yasal İşlem Uygulandı

Niğde\'de Dilencilere Yasal İşlem Uygulandı
31.07.2025 18:03  Güncelleme: 18:07
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Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların huzurunu bozduğu tespit edilen dilencilere yönelik geniş çaplı denetimler gerçekleştirdi. İlgili kanun maddeleri uyarınca cezai işlem uygulandı.

Niğde'de kamu düzenini bozan, vatandaşların huzurunu kaçıran kişilere yasal işlem uygulandı.

Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda şehir genelinde dilencilere yönelik geniş kapsamlı bir denetim ve operasyon gerçekleştirdi.

Özellikle cami önleri, pazar yerleri, otobüs durakları ve kalabalık caddelerde yapılan kontrollerde, dilencilik yaparak vatandaşların dini ve insani duygularını istismar eden kişilere müdahale edildi.

Yapılan denetimlerde dilencilik yaptığı tespit edilen kişilere, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33. maddesinin 1. fıkrası kapsamında idari para cezası kesildi. Ayrıca, yine aynı kanunun 37. maddesi uyarınca halkın yoğun bulunduğu yerlerde mal veya hizmet satarak çevreye rahatsızlık veren kişilere de cezai işlem uygulandı.

Başkan Özdemir: "Bu tür istismara asla geçit vermeyeceğiz"

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, şehir genelinde vatandaşların dini ve vicdani duygularını istismar ederek haksız kazanç elde etmeye çalışanlara karşı yürütülen denetimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Özdemir açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Şehrimizin farklı noktalarında, özellikle cami çevreleri ve yoğun insan trafiğinin olduğu alanlarda dilencilik yaparak vatandaşlarımızın duygularını sömürmeye çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Bazı kişilerin küçük yaştaki çocukları da kullanarak bu istismarı daha da ileri boyutlara taşıdığı görülmektedir. Niğde Belediyesi olarak halkımızın huzurunu korumak ve kamusal alanlarda düzeni sağlamak adına zabıta ekiplerimizle birlikte denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu konuda duyarlı olmalarını, benzer durumlarla karşılaştıklarında 444 51 01 numaralı çağrı merkezimiz üzerinden bizlere ulaşmalarını rica ediyoruz. Daha huzurlu, daha güvenli ve daha sağlıklı bir Niğde için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" - NİĞDE

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Niğde'de Dilencilere Yasal İşlem Uygulandı - Son Dakika

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