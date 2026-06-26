Niğde\'de Havai Fişek Fabrikasında Patlama

Niğde'nin Bor ilçesine bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada yaralıların olduğu öğrenilirken, çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan bir havai fişek fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıkarken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de patlamanın ardından çıkan yangına müdahale ediyor. - NİĞDE