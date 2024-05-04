Niğde'de Nisan Ayında Meydana Gelen Hırsızlık Olayları Aydınlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Niğde'de Nisan Ayında Meydana Gelen Hırsızlık Olayları Aydınlatıldı

Niğde\'de Nisan Ayında Meydana Gelen Hırsızlık Olayları Aydınlatıldı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Nisan ayında meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili yapılan çalışmalarda 11 hırsızlık şüphelisi yakaladı. Şüphelilerin çeşitli suçlardan arandığı ve suça konu malzemelerin sahiplerine teslim edildiği belirtildi.

04.05.2024 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri nisan ayında meydana gelen hırsızlık olaylarını aydınlattı.

Mal varlığına karşı işlenen suçlarla mücadele kapsamında Niğde merkezde Nisan ayında meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 11 hırsızlık şüphelisi yakalandı.

5 ayrı açıktan hırsızlık olayı ile ilgili olarak, olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen 5 şüpheli, 2 ayrı evden hırsızlık olayı ile ilgili olarak, olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen 2 şüpheli, motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili olarak, olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen 3 şüpheli, işyerinden hırsızlık olayı ile ilgili olarak, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 1 şüpheli olmak üzere 11 hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Suça konu hırsızlık malzemeleri ise sahiplerine teslim edildi.

Öte yandan, çalıntı kaydı girilen 2 otomobil bulunarak ilgili birime, kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf suçu ile ilgili olarak 1 adet bisiklet bulunarak sahibine teslim edildi.

Hakkında bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suçundan aranma kaydı bulunan 1 şahıs ise ekipler tarafından yakalandı.

Yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması konusunda tedbirlerimiz ve meydana gelen olayların aydınlatılması ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız hassasiyetle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Güvenlik, Hırsızlık, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Niğde'de Nisan Ayında Meydana Gelen Hırsızlık Olayları Aydınlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:20 Oğlunun sahada karıştığı kavga gündemi salladı Herkes faturayı baba Koç’a kesiyor Oğlunun sahada karıştığı kavga gündemi salladı! Herkes faturayı baba Koç'a kesiyor
10:43 Seferler başladı İstanbul-Sivas arası 7 saate düştü Seferler başladı! İstanbul-Sivas arası 7 saate düştü
10:09 Belediyeye ait kafe aylık 225 liraya Ülkü Ocakları’na verilmiş, faturaları da belediye ödemiş Belediyeye ait kafe aylık 225 liraya Ülkü Ocakları'na verilmiş, faturaları da belediye ödemiş
10:04 Ekmek fiyatlarına zam yolda 15 lirayı bulabilir Ekmek fiyatlarına zam yolda! 15 lirayı bulabilir
02:21 Ata tecavüz eden PKK’lı iğrenç eylem için ahıra defalarca gitmiş İşte gün yüzüne çıkan detaylar Ata tecavüz eden PKK'lı iğrenç eylem için ahıra defalarca gitmiş! İşte gün yüzüne çıkan detaylar
12:10 Bir üst lige yükseldiklerini sanıp sahaya inen taraftarlar son dakika golüyle yıkıldı Bir üst lige yükseldiklerini sanıp sahaya inen taraftarlar son dakika golüyle yıkıldı
11:57 Arka Sokaklar’da Mesut rüzgarı Hüsnü Çoban ile buluşma sahnesini izlemeniz lazım Arka Sokaklar'da Mesut rüzgarı! Hüsnü Çoban ile buluşma sahnesini izlemeniz lazım
11:53 Suriye’nin kuzeyinde 7 PKKYPG’li terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
11:28 Sezona büyük umutlarla başlayan Şahane Hayatım dizisi final yapıyor Sezona büyük umutlarla başlayan Şahane Hayatım dizisi final yapıyor
11:11 Mahmut Tuncer estetik yaptırdı Sosyal medyada yapılan yorumlar efsane Mahmut Tuncer estetik yaptırdı! Sosyal medyada yapılan yorumlar efsane
10:36 Ezel kadrosu yıllar sonra bir araya geldi Gözler o iki ismi aradı Ezel kadrosu yıllar sonra bir araya geldi! Gözler o iki ismi aradı
10:12 Antalyaspor, Sergen Yalçın’ın yerine Alex de Souza ile anlaştı Antalyaspor, Sergen Yalçın'ın yerine Alex de Souza ile anlaştı
09:37 “Çeşme damla sakızı“ coğrafi işaretle tescillendi Dünyada 3 pazarda alıcısı var "Çeşme damla sakızı" coğrafi işaretle tescillendi! Dünyada 3 pazarda alıcısı var
09:36 UEFA, EURO 2024 için kadro sayısında değişiklik yaptı UEFA, EURO 2024 için kadro sayısında değişiklik yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2024 12:36:09. #1.12#
SON DAKİKA: Niğde'de Nisan Ayında Meydana Gelen Hırsızlık Olayları Aydınlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement