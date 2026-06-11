Niğde polisi dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık ve çeşitli suç türlerine karşı bilinçlendirmek amacıyla bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar kapsamında parklarda, cadde ve sokaklarda, Öğretmenevi Kafeteryasında bulunan vatandaşlar, Niğde Belediyesi 100. Yıl Millet Kütüphanesi'ndeki gençler ile Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasının çalışanları ziyaret edildi. Ekipler tarafından vatandaşlara iletişim yoluyla dolandırıcılık, mal varlığına karşı işlenen suçlar, sosyal medya üzerinden yatırım dolandırıcılığı, araç kiralama dolandırıcılığı, sosyal medya alışveriş dolandırıcılığı ve IBAN numarası kiralamanın suç olduğu konularında bilgi verildi.

Bilgilendirme faaliyetlerinde, vatandaşların tanımadıkları numaralardan gelen arama ve mesajlara itibar etmemeleri gerektiği vurgulanırken, polis, jandarma, savcı veya herhangi bir kamu görevlisinin hiçbir şekilde para talebinde bulunmayacağı hatırlatıldı. - NİĞDE