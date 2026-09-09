Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Niğde'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-6 Eylül 2026 tarihleri arasında il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan, bulunduran ve kullanan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 121,12 gram uyuşturucu madde, 26 adet sentetik ecza, 800 TL, 50 Amerikan doları ve 3 adet cam aparat ele geçirildi.

Öte yandan, uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi de ekipler tarafından yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.