Niğde\'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yaptığı aramalarda çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, 2 adet cam aparat bulunurken suçtan elde edildiği değerlendirilen 35 bin 135 TL, bin 300 dolar ve 10 Euro'ya da el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NİĞDE