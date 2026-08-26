Çalıştığı sırada elektrik akımına kapılan 18 yaşındaki genç can verdi - Son Dakika
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Çalıştığı sırada elektrik akımına kapılan 18 yaşındaki genç can verdi

Çalıştığı sırada elektrik akımına kapılan 18 yaşındaki genç can verdi
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Niğde' de bir maden şirketine ait elektrik direğinde onarım yapan 20 yaşındaki S.C.A., akıma kapılarak metrelerce yüksekten düştü; talihsiz genç olay yerinde hayatını kaybetti.


Niğde’nin Sazlıca beldesinde bir madencilik firmasına ait elektrik hatlarında bakım ve onarım çalışması yapan 20 yaşındaki S.C.A., direkte çalışma yaptığı esnada yüksek gerilim akımına kapıldı. Akımın etkisiyle metrelerce yüksekten yere düşen genç işçi, olay yerinde yaşamını yitirdi.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Niğde’nin Sazlıca beldesinde bir madencilik firmasına ait elektrik hatlarında yürütülen bakım ve onarım çalışmaları sırasında acı bir iş kazası meydana geldi. Hatlardaki arızayı gidermek amacıyla elektrik direğine tırmanan genç işçi S.C.A., çalışma yaptığı esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle yüksek gerilim akımına kapıldı.

Akımın etkisiyle kontrolünü kaybederek metrelerce yüksekten sert zemine düşen S.C.A.’yı gören mesai arkadaşları durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çalıştığı sırada elektrik akımına kapılan 18 yaşındaki genç can verdi

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede ve kontrollerde, ağır yaralanan genç işçinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haberi alan çalışma arkadaşları derin üzüntü yaşadı.

Çalıştığı sırada elektrik akımına kapılan 18 yaşındaki genç can verdi

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin gerçekleştirdiği detaylı incelemelerin ardından S.C.A.’nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, güvenlik önlemlerinin ve ihmal ihtimallerinin araştırılması amacıyla olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

İş Kazası, 3. Sayfa, Niğde, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çalıştığı sırada elektrik akımına kapılan 18 yaşındaki genç can verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çalıştığı sırada elektrik akımına kapılan 18 yaşındaki genç can verdi - Son Dakika
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