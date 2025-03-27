Nihat Hatipoğlu\'na sorulan soru akıllara Ece Gürel\'i getirdi

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ekranlara dönen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, iftar ve sahur vakitlerinde iki farklı programla izleyicilerle buluşup soruları yanıtlıyor. "Nihat Hatipoğlu ile İftar" ve "Nihat Hatipoğlu ile Sahur" programlarıyla atv ekranlarında yer alan ilahiyatçı, zaman zaman gündeme oturan açıklamalarıyla da dikkat çekiyor.

"BU TÜR ŞEYLERDEN ÇOK ZARARLI ÇIKARSINIZ"

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bir izleyicinin "Cinlerle uğraşıyorum, bu günah mı?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Cin çağırma, ruh çağırma seanslarına girişmeyin, bu tür şeylerden çok zararlı çıkarsınız. Bu konularla uğraşmamanızı tavsiye ediyorum."

Prof Dr. Nihat Hatipoğlu, görünmeyen varlıklarla görüşmenin aslında bir iletişim olmadığını, bunun vesvese olduğunu söyledi.

"CİNLERİ KULLANARAK KİŞİLERE SİHİR YAPILIR"

Hatipoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Cinler görünür varlıklardır, onlarla iletişime geçen insanlar da vardır ama sizlere tavsiyem kesinlikle böyle bir şey yapmamanız yönünde olur. Çünkü cinler sihrin bir türüdür ve cinleri kullanarak kişilere sihir yapılır."

"ONLARIN DA KENDİ ALEMLERİ VAR"

Hatipoğlu herkesi uyarmayı da ihmal etmedi:

"Ancak bu son derece tehlikelidir. Musallat olma ihtimalleri vardır ve onlardan kurtulamazsınız. Onların da kendi alemleri var ama bizden farklı. Kuytularda, mağaralarda, terk edilmiş evlerde yaşarlar çünkü bize bulaşmak istemezler. Bizim de onlarla işimizin olmaması gerekiyor. Cin çağırma, ruh çağırma seanslarına girişmeyin!"

ECE GÜREL'İ AKILLARA GETİRDİ

Nihat Hatipoğlu'nun cevapladığı bu soru akıllara ormanda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'i getirdi.

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve dört gün sonra sağ bulunmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden peyzaj mimarı Ece Gürel'in ölüm nedeni hipotermi ve beraberinde gelişen komplikasyon sonucu meydana geldiği belirtilmişti.Gürel'in ölümü sosyal medyada epey bir konuşulmuştu. Genç kadının ormana çığlık terapisi için gittiği iddia edilmişti hatta daha sonra cadılık ve mistik olaylarla da uğraştığı konuşulmuştu. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Ece Gürel'in astral seyahate çıktığını vurgulamıştı.