Nilüfer\'de sağanak yolları göle çevirdi, Geçit-Balat girişinde araçlar zorlandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesi etkili olan sağanak yağış, yolları göle çevirdi. Kısa sürede etkisini artıran yağmur nedeniyle yolda oluşan su birikintileri, sürücülere zor anlar yaşattı.

Bursa'da etkili olan sağanak yağış, ulaşımda aksamalara neden oldu. Nilüfer ilçesi Geçit- Balat girişinde yağmur sularının yolda birikmesiyle güzergahın büyük bölümü göle döndü. Yoldan geçmeye çalışan araçlar, su birikintilerinin arasından ilerlemek zorunda kalırken, bazı sürücüler hızlarını düşürerek kontrollü şekilde yoluna devam etti. Araçların geçişi sırasında suyun etrafa savrulduğu görüldü.

Sağanak yağışın etkisiyle oluşan su birikintileri, özellikle Geçit-Balat girişini kullanan sürücüler için ulaşımı güçleştirdi.

Geçit-Balat girişinde yaşanan su birikintileri, sağanak yağışın kent ulaşımında oluşturduğu olumsuzluğu bir kez daha gözler önüne serdi.