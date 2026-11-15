Nuseyrat'ta Sivil Savunma araçları arızalandı, bölgede tek itfaiye aracı çalışıyor - Son Dakika
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Nuseyrat'ta Sivil Savunma araçları arızalandı, bölgede tek itfaiye aracı çalışıyor

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Nuseyrat\'ta Sivil Savunma araçları arızalandı, bölgede tek itfaiye aracı çalışıyor
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Nuseyrat\'ta Sivil Savunma araçları arızalandı, bölgede tek itfaiye aracı çalışıyor
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Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda Sivil Savunma Merkezi, yedek parça eksikliğiyle tüm araçları arızalanınca hizmet dışı kaldı. Yetkili Nassar Al-Ghuraiz, parçaların Gazze'de bulunmadığını ve yalnızca Deir el-Balah'taki bir itfaiye aracının çalıştığını belirtti.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bulunan Sivil Savunma Merkezi'nin tüm araç ve ekipmanları yedek parça eksikliği nedeniyle arızalanırken, merkez tamamen hizmet dışı kaldı.

İsrail'in yıllardır uyguladığı abluka ve saldırılar nedeniyle Gazze Şeridi'nde temel hizmetler büyük ölçüde aksarken, sivil altyapıdaki tahribat ve ekipman eksikliği bölge halkının yaşam şartlarını daha da ağırlaştırıyor. Özellikle acil müdahale hizmetlerinde yaşanan yetersizlikler, sivillerin hayatını kurtarmaya yönelik çalışmaları da zorlaştırıyor. Bu şartlar altında Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bulunan Sivil Savunma Merkezi, yedek parça ve bakım malzemesi eksikliği nedeniyle tüm araç ve ekipmanlarının arızalanması sonucu tamamen hizmet dışı kaldı.

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü Halkla İlişkiler Direktörü Nassar Al-Ghuraiz yaptığı açıklamada, araçların onarımı için gerekli yedek parçaların Gazze Şeridi'nin hiçbir yerinde bulunmadığını vurguladı. Al-Ghuraiz, Sivil Savunma yetkililerinin yedek parçaların bölgeye girişini sağlamak amacıyla İsrail makamlarıyla koordinasyon kurulması için Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ile iletişime geçtiğini ancak bu girişimlerden şu ana kadar sonuç alamadıklarını belirtti.

"Dünya savaşın bittiğini düşünüyor ancak savaş bitmedi"

Nuseyrat'ta daha önce çalışan tek itfaiye aracının, Gazze Şeridi genelinde bulunamayan bir yedek parça nedeniyle arızalandığını belirten Nassar Al-Ghuraiz, Sivil Savunmanın temel kaynaklarının ve operasyonel kapasitesinin neredeyse tamamen tükendiğini ifade etti. Ekiplerin Nuseyrat, Bureij ve Deir el-Balah olmak üzere üç ana merkezde faaliyet gösterdiğini aktaran Gazzeli yetkili, "Şu anda yalnızca Deir el-Balah'ta bulunan bir itfaiye aracı çalışır durumda" dedi.

Al-Ghuraiz, çalışır durumdaki tek itfaiye aracının Nuseyrat, Maghazi ve Bureij gibi geniş bir bölgeye hizmet vermek zorunda kaldığını belirterek, yangınlara müdahalede yaşanabilecek gecikmelerin can ve mal kayıplarına yol açabileceği uyarısında bulundu. Sivil Savunma ekiplerinin yaşadığı zorluklara dikkati çeken Nassar Al-Ghuraiz, "Dünya savaşın bittiğini düşünüyor ancak savaş bitmedi" ifadelerini kullanarak, yedek parça ve kaynak eksikliğinin acil durumlara müdahale kapasitelerini ciddi şekilde sınırladığını vurguladı.

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü Halkla İlişkiler Direktörü Nassar Al-Ghuraiz, Sivil Savunma araçlarının onarılarak yeniden hizmete alınabilmesi için uluslararası kuruluşlara ve Uluslararası Kızılhaç Komitesine çağrıda bulunarak, yedek parça ve bakım malzemelerinin Gazze'ye girişine izin verilmesi için gerekli girişimlerin yapılmasını istedi.

Kaynak: İHA
İnsan HaklarıOrta Doğu3. SayfaİtfaiyeGüncelGazzeDünyaSon Dakika

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