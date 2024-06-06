Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden Geniş Çaplı Denetim - Son Dakika
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Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden Geniş Çaplı Denetim

Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde, ara sokaklarda, parklarda ve bahçelerde gerçekleştirdikleri denetimlerde birçok şahıs ve aracı kontrol etti. Denetimler sonucunda aranması bulunan bir kişi yakalandı ve güven masalarında 166 vatandaşa yardımcı olundu. Ayrıca Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda da halkın yoğun olduğu bölgelerde denetimler gerçekleştirildi ve aranması bulunan bir kişi yakalandı, 6 ayrı faili meçhul olayın şüphelileri tespit edildi.

06.06.2024 15:19
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Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından mahallelerde, ara sokaklarda, parklarda ve bahçelerde gerçekleştirilen denetimlerde, çok sayıda şahıs ve araç kontrol edildi.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Odunpazarı İlçesi'nde bulunan mahallelerde, ara sokaklarda, parklarda ve bahçelerde geniş çaplı denetim gerçekleştirildi. Yaya ekiplerin gerçekleştirdiği denetimlerde, 395 şahıs ile 31 araç kontrol edilirken, aranması bulunan 1 kişi yakalandı. Polis merkezlerine gelen 45 müracaat değerlendirilirken, 64 şahsın sorgulaması yapıldı. Ayrıca polis merkezlerinde bulunan güven masalarında 166 vatandaşa yardımcı olundu.

Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda ise halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde denetim yapıldı. Denetimlerde, 46 şahıs ve 3 araç kontrol edilirken, aranması bulunan 1 şahıs yakalandı. Ayrıca 6 ayrı faili meçhul olayın şüphelileri tespit edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Terörle Mücadele Şubesi, Odunpazarı, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden Geniş Çaplı Denetim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden Geniş Çaplı Denetim - Son Dakika
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