Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden Geniş Çaplı Denetim

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Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından mahallelerde, ara sokaklarda, parklarda ve bahçelerde gerçekleştirilen denetimlerde, çok sayıda şahıs ve araç kontrol edildi.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Odunpazarı İlçesi'nde bulunan mahallelerde, ara sokaklarda, parklarda ve bahçelerde geniş çaplı denetim gerçekleştirildi. Yaya ekiplerin gerçekleştirdiği denetimlerde, 395 şahıs ile 31 araç kontrol edilirken, aranması bulunan 1 kişi yakalandı. Polis merkezlerine gelen 45 müracaat değerlendirilirken, 64 şahsın sorgulaması yapıldı. Ayrıca polis merkezlerinde bulunan güven masalarında 166 vatandaşa yardımcı olundu.

Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda ise halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde denetim yapıldı. Denetimlerde, 46 şahıs ve 3 araç kontrol edilirken, aranması bulunan 1 şahıs yakalandı. Ayrıca 6 ayrı faili meçhul olayın şüphelileri tespit edildi. - ESKİŞEHİR