Ofisinde çıplak gezip kadın çalışanları taciz eden doktorun diploması iptal edildi

Amerika Birleşik Devletleri Arkansas'ta bir doktor, iş yerinde çıplak dolaşarak çalışanlarına cinsel tacizde bulunduğu güvenlik kameralarına yansıdıktan sonra lisansı iptal edildi.

David Diffine isimli doktor, Ekim 2024'te çekilen güvenlik kamerası görüntülerinde, sadece bir şapka takarak tamamen çıplak şekilde ofiste dolaşırken, hasta odalarına girip resepsiyon alanında üç kadın çalışanın önünde cinsel bir eylem gerçekleştirdi. Görüntülerde, bu kadınlardan birinin aynı zamanda Diffine'nin hastası olduğu da görülüyor.

Arkansas Tıp Kurulu, doktorun davranışlarının mesleki etik kurallarını ihlal ettiğini belirleyerek, yaptığı incelemeler sonucunda Diffine'nin lisansını 5 yıl süreyle iptal etti. Kurul, doktorun cinsel kompulsif bozukluk veya sapkınlık gibi sorunları olabileceğine dikkat çekti ve mesleki uygulamalarının tehlike arz ettiğini vurguladı. Arkansas Tıp Vakfı'ndan Dr. Bradley Diner, doktorun ofis çalışanlarıyla olan ilişkilerinin tıbbi hizmetle karıştığını ve güvenliğinin sağlanması için daha detaylı bir değerlendirmeye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Diffine, kendini doğacı (naturist) olarak tanımlayıp çıplaklığın utanılacak bir şey olmadığını savunurken, söz konusu görüntülerden haberi olmadığını iddia etti.

Bir ihbarcı, doktorun çalışanları ve hastaları güç kullanarak, maaş vaatleriyle cinsel tacize zorladığını açıkladı.

Bu olay, iş yerinde taciz ve şiddetin artması nedeniyle çalışanların kendilerini koruma yolları aradığı bir döneme denk geliyor. New York'ta bir yönetici, çalışanına cinsel tacizde bulunduğu için dava edilirken, mağdur işten çıkarıldı. Ayrıca bir polis memuru, mentorunun cinsel tacizine maruz kaldığını ve şikayetçi olduktan sonra işten çıkarıldığını açıkladı.