Öfkeli Şoförden Kadın Sürücüye Saldırı

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İstanbul Başakşehir'de bir minibüs şoförü, "yol vermedin" diyerek bir kadın sürücünün önünü kesip aracın kapısını açmaya çalıştı. Öfkeli adam kapıyı açmayınca cama tükürdü.

Başakşehir Kayabaşı Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi'nde minibüs şoförü "yol vermedin" diyerek bir kadın sürücünün önünü kesti. Öfkeli şoför, aracın kapısını zorla açmaya çalıştı. Kapıyı açamayınca aracın camına tükürdü. Panikleyen kadın sürücü, eşini arayarak yardım istedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL