Oğlunun kurduğu pusuda eşini kaybeden babayı sıkışan kartuş kurtardı - Son Dakika
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Oğlunun kurduğu pusuda eşini kaybeden babayı sıkışan kartuş kurtardı

Denizli'nin Güney ilçesinde alışverişten dönen bir çift, oğulları tarafından kurulan pusunun detaylarıyla dehşete düştü. Annenin öldüğü saldırı sonrası hastanede tedavi altına alınan baba, av tüfeğinin kartuşunun sıkışması sayesinde hayatta kaldı. Olayın ardından babasını öldürmeye çalışan oğlunu arayarak yardım istedi.

27.05.2024 20:47
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Oğlunun kurduğu pusuda eşini kaybeden babayı sıkışan kartuş kurtarmış

Kanlı pusudan yaralı kurtulan baba kendisi öldürmeye çalışan oğlunu arayarak yardım istedi

DENİZLİ - Denizli'nin Güney ilçesinde alışverişten dönen karı kocaya, oğulları tarafından kurulan pusunun detayları dehşete düşürdü. Annenin öldüğü saldırı sorası hastanede entübe edile edilen babanın, kartuş sıkışmasından dolayı av tüfeğinin ikinci kez doldurulamaması sayesinde hayatta kaldığı ve olay sonrası ilk olarak oğlunu arayarak yardım istediği öğrenildi.

Denizli'nin Güney ilçesine bağlı Kargılık Mahallesi'nde ikamet eden Yaşar Akdağlı ve eşi Cennet Akdağlı'ya Güney ilçe merkezinde alışveriş yaptıktan sonra kırsal mahalledeki evlerine dönmek üzereyken oğulları tarafından kurulan pusunun detayları ortaya çıktı. Sepetli motosikletleriyle seyir halinde olan çifte av tüfeğiyle 1 el ateş edilmesi sonucu, motosikletin arkasında yolcu olarak oturan Cennet Akdağlı'ya isabet ederek bel kısmından giren domuz kurşunu, Yaşar Akdağlı'nın omurga kemiğini parçaladı. Belinden giren kurşun iç organları parçalayan Cennet Akdağlı, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Yaşar Akdağlı, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına aldı.

Olay sonrası cinayet ihbarını yapan çiftin 23 yaşındaki oğulları Hakan Akdağlı, çelişkili ifadeler verse de suçunu itiraf etmek zorunda kaldı. İfadesine "Babam, bana eziyet edip, dövüyordu. Amacım korkutmaktı. Dönüşlerini bekledim, saklandım arkalarından ateş ettim. Silahı sakladım, sonra babam aradı koşarak yanına gittim. Yardım ettim ambulans çağırdım" diyen zanlı evlat, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kendisini öldürmek isteyen oğlundan yardım istedi

Anne Cennet Akdağlı'nın cenazesi Kargılık Mahalle Mezarlığında toprağa verilirken, entübe edilen baba Yaşar Akdağlı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Kendisine şiddet uyguladıklarını iddia ettiği anne babasına pusu kuran ve ihbarda bulunarak suçunu örtbas etmeye çalışan Hakan Akdağlı'nın hem annesini hem de babasını öldürmeyi planladığı ancak açılan ilk ateş sonrası boş kartuşun namluda sıkışması sonucu tüfeği ikinci kez dolduramadığı öğrenildi. Bu sayede hayatta kalan babanın ilk olarak kendisini öldürmeye çalışan oğlunu arayarak yardım istediği ortaya çıktı.

Kaynak: İHA

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