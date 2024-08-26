Öğretmenin katili, öğretmen sevgili çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Öğretmenin katili, öğretmen sevgili çıktı

Mersin'in Erdemli ilçesinde 6 gündür kayıp olarak aranan 47 yaşındaki 2 çocuk annesi öğretmenin bir yazlık dairede öldürüldüğünün ortaya çıkmasının ardından yapılan çalışmada katil yakalandı. Katilin kadının bir süredir görüştüğü öğretmen sevgilisi çıkarken, cinayetten sonra kadının kredi kartından hem alış veriş yaptığı, hem de para çektiği öğrenildi.

26.08.2024 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Öğretmenin katili, öğretmen sevgili çıktı

Mersin'in Erdemli ilçesinde 6 gündür kayıp olarak aranan 47 yaşındaki 2 çocuk annesi öğretmenin bir yazlık dairede öldürüldüğünün ortaya çıkmasının ardından yapılan çalışmada katil yakalandı

Katilin kadının bir süredir görüştüğü öğretmen sevgilisi çıkarken, cinayetten sonra kadının kredi kartından hem alış veriş yaptığı, hem de para çektiği öğrenildi

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde 6 gündür kayıp olarak aranan 47 yaşındaki 2 çocuk annesi öğretmenin bir yazlık dairede öldürüldüğünün ortaya çıkmasının ardından yapılan çalışmada katil jandarma tarafından yakalandı. Katilin kadının bir süredir görüştüğü öğretmen sevgilisi çıkarken, cinayetten sonra kadının kredi kartından hem alış veriş yaptığı, hem de para çektiği öğrenildi.

Olay, Ayaş Yemişkumu Mahallesi Sebaste Caddesi'ndeki bir yazlık sitede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 47 yaşındaki 2 çocuk annesi matematik öğretmeni Derya Demir'den 6 gündür ailesi haber alamadı. 6 gündür yapılan aramalara rağmen bulunamayan Demir'in cenazesi dün sitede babasının evinin karşısındaki yazlık daire bulundu. Eşyalı yazlık dairede gelen kötü kokular üzerine kayıp kadının aile bireyleri tarafından çağrılan çilingirle kapı açıldı. Kapı açıldığında kayıp öğretmenin cansız bedenine ulaşıldı. Jandarma ve savcının yaptığı inceleme sonrasında kadının cansız bedeni otopsi için önce ilçe devlet hastanesine ardından da Mersin Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Yapılan otopside kadının bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

Öldürdükten sonra kredi kartından harcama yapmış

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bıçaklanarak öldürülen öğretmenin katili ile ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin yapığı çalışmada Bekar olan Demir'in, özel bir kurs merkezinde öğretmen olan erkek arkadaşı M.O. belirlendi. Şüphelinin cesedin bulunduğu aynı semtteki bir pansiyonda 5 gün kaldığı, kayıp olduğu gün ise bölgeden ayrıldığı ortaya çıktı. Öldürülen 2 çocuk annesi öğretmenin kredi kartından hem alış veriş yapan hem de iki defa para çektiği ortaya çıkan şüpheli M.O., jandarma tarafından düzenlenen operasyonla Konya'da yakalandı.

Cinayeti itiraf eden şüpheli Konya'dan Mersin'in Erdemli ilçesine getirilerek jandarmada ifadesi alındı. Şüpheli daha sonra sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

Öteyandan Demir'in cenazesinin bugün hem öğretmenlik yaptığı hem de memleketi olan Karaman'da defnedileceği bildirildi.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Erdemli, Mersin, Çocuk, Polisiye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Öğretmenin katili, öğretmen sevgili çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:22 Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme Rusya’ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme! Rusya'ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti
14:38 ’’Atatürk’ün adını anmıyorlar’’ diye eleştiriliyordu Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu kez ezber bozdu ''Atatürk'ün adını anmıyorlar'' diye eleştiriliyordu! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu kez ezber bozdu
13:40 Kızını boğarak öldüren baba: Yazışmalarını okudum, erken arkadaşını bulmak için evden çıktım Kızını boğarak öldüren baba: Yazışmalarını okudum, erken arkadaşını bulmak için evden çıktım
12:04 Elektrik borularından hortum sokup evin içini 10 gün boyunca suyla doldurdular Elektrik borularından hortum sokup evin içini 10 gün boyunca suyla doldurdular
07:18 Geceye damga vurdu Rizespor’un kalecisi, top her kaleye girdiğinde neye uğradığını şaşırdı Geceye damga vurdu! Rizespor'un kalecisi, top her kaleye girdiğinde neye uğradığını şaşırdı
00:49 Son 24 saatte 2’si çocuk 4 kişi boğularak can verdi Son 24 saatte 2'si çocuk 4 kişi boğularak can verdi
00:29 Balıkesir’de baba dehşeti: 18 yaşındaki kızını boğarak öldürdü Balıkesir'de baba dehşeti: 18 yaşındaki kızını boğarak öldürdü
23:47 İmzaya geldi Beşiktaş’ın 7. transferi Felix Uduokhai İstanbul’da İmzaya geldi! Beşiktaş'ın 7. transferi Felix Uduokhai İstanbul'da
23:30 Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u deplasmanda 5-0 yendi Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi
23:05 İstanbul Boğazı’nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı İstanbul Boğazı'nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
22:47 Ukrayna, sınırına asker, tank ve top yığan ülkeyi uyardı: Vururuz Ukrayna, sınırına asker, tank ve top yığan ülkeyi uyardı: Vururuz
22:41 Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor! Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 16:11:42. #1.11#
SON DAKİKA: Öğretmenin katili, öğretmen sevgili çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement