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Öğretmenin katili, öğretmen sevgili çıktı

Mersin'in Erdemli ilçesinde 6 gündür kayıp olarak aranan 47 yaşındaki 2 çocuk annesi öğretmenin bir yazlık dairede öldürüldüğünün ortaya çıkmasının ardından yapılan çalışmada katil yakalandı

Katilin kadının bir süredir görüştüğü öğretmen sevgilisi çıkarken, cinayetten sonra kadının kredi kartından hem alış veriş yaptığı, hem de para çektiği öğrenildi

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde 6 gündür kayıp olarak aranan 47 yaşındaki 2 çocuk annesi öğretmenin bir yazlık dairede öldürüldüğünün ortaya çıkmasının ardından yapılan çalışmada katil jandarma tarafından yakalandı. Katilin kadının bir süredir görüştüğü öğretmen sevgilisi çıkarken, cinayetten sonra kadının kredi kartından hem alış veriş yaptığı, hem de para çektiği öğrenildi.

Olay, Ayaş Yemişkumu Mahallesi Sebaste Caddesi'ndeki bir yazlık sitede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 47 yaşındaki 2 çocuk annesi matematik öğretmeni Derya Demir'den 6 gündür ailesi haber alamadı. 6 gündür yapılan aramalara rağmen bulunamayan Demir'in cenazesi dün sitede babasının evinin karşısındaki yazlık daire bulundu. Eşyalı yazlık dairede gelen kötü kokular üzerine kayıp kadının aile bireyleri tarafından çağrılan çilingirle kapı açıldı. Kapı açıldığında kayıp öğretmenin cansız bedenine ulaşıldı. Jandarma ve savcının yaptığı inceleme sonrasında kadının cansız bedeni otopsi için önce ilçe devlet hastanesine ardından da Mersin Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Yapılan otopside kadının bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

Öldürdükten sonra kredi kartından harcama yapmış

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bıçaklanarak öldürülen öğretmenin katili ile ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin yapığı çalışmada Bekar olan Demir'in, özel bir kurs merkezinde öğretmen olan erkek arkadaşı M.O. belirlendi. Şüphelinin cesedin bulunduğu aynı semtteki bir pansiyonda 5 gün kaldığı, kayıp olduğu gün ise bölgeden ayrıldığı ortaya çıktı. Öldürülen 2 çocuk annesi öğretmenin kredi kartından hem alış veriş yapan hem de iki defa para çektiği ortaya çıkan şüpheli M.O., jandarma tarafından düzenlenen operasyonla Konya'da yakalandı.

Cinayeti itiraf eden şüpheli Konya'dan Mersin'in Erdemli ilçesine getirilerek jandarmada ifadesi alındı. Şüpheli daha sonra sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

Öteyandan Demir'in cenazesinin bugün hem öğretmenlik yaptığı hem de memleketi olan Karaman'da defnedileceği bildirildi.