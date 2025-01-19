Oğul Babasını Bıçakladı

Psikolojik sorunları olan genç babasını bıçakladı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde psikolojik sorunları olan oğlu tarafından bıçaklanan baba yaralandı.
Olay saat 18.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Tahtaköprü mahallesinde baba Talat K. (59), iddiaya göre psikolojik tedavi gören oğlu Kadir K.(28)'ye hastaneye götürmek istedi. Bu duruma öfkelenen oğul, mutfaktan aldığı bıçakla babasını karnından bıçakla yaraladı.
Kanlar içinde kalan şahıs özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Kaçan şüpheli oğlu yakalamak için jandarma ekiplerinin çalışması sürüyor. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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