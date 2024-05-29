Ogün Samast İstanbul'daki duruşmaya katılmak üzere Trabzon Adliyesi'ne geldi - Son Dakika
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Ogün Samast İstanbul'daki duruşmaya katılmak üzere Trabzon Adliyesi'ne geldi

Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan yargılandığı davada İstanbul'daki duruşmaya SEGBİS sistemi ile katılmak üzere Trabzon Adliyesi'ne geldi. Tek başına adliyeye gelen Samast, daha önce Akçaabat Adliyesi'nden de duruşmaya katılmıştı.

29.05.2024 17:16
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Ogün Samast İstanbul'da görülen duruşmaya katılmak üzere Trabzon Adliyesi'ne geldi

TRABZON - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada bugün SEGBİS sistemi ile İstanbul'daki duruşmaya katılmak üzere Trabzon Adliyesi'ne geldi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlanmak için 6 Aralık 2023 tarihindeki ilk duruşmaya Akçaabat Adliyesi'nden katılan Ogün Samast, bugün duruşmaya ikinci kez Trabzon Adliyesi'nden katıldı. Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nden İstanbul'daki duruşmaya SEGBİS ile katılacak olan Samast, adliyeye tek başına geldiği görüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ogün Samast İstanbul'daki duruşmaya katılmak üzere Trabzon Adliyesi'ne geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ogün Samast İstanbul'daki duruşmaya katılmak üzere Trabzon Adliyesi'ne geldi - Son Dakika
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