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Oğuz Murat Aci'nin kuzeni Anıl Aci'nin ölümüne neden olan sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezası ile tahliye

İSTANBUL - Silivri'de araç arızası nedeniyle emniyet şeridinde duran Oğuz Murat Aci'nin kuzeni Anıl Aci'ye kullandığı kamyon ile çarparak ölümüne neden olan sanık, hakim karşısına çıktığı ilk duruşmada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.

Eyüpsultan'da ATV aracı arızası ile uğraşırken yazar Eylem Tok'un oğlunun ehliyetsiz şekilde kullandığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin kuzeni Anıl Aci, 11 Mart'ta Silivri TEM'de emniyet şeridinde arızalanan otomobiline bakarken kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Anıl Aci'ye kullandığı kamyon ile çarparak ölümüne neden olan sanık Sait İ.'nin hakim karşısına çıktığı ilk duruşmada karar çıktı. Silivri 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Sait İ., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı. Duruşmada müştekiler Hülya Akbulut ile Soner Aci de taraf avukatlarıyla hazır bulundu.

"Şahsa çarptığımı fark edince araçtan inerek emniyeti ve ambulansı aradım"

Duruşmada savunma yapan sanık, "Olay günü Çorlu'dan Hadımköy istikametine doğru seyir halindeydim. Yolda rüzgar nedeniyle sevk ve idaremdeki araç sağa doğru savruldu. Kontrol altına alamadım. Emniyet şeridinde bulunan aracı fark ettiğimde sola doğru kırmaya çalıştım ancak kazaya engel olamadım. Şahsa çarptığımı fark edince araçtan inerek emniyeti ve ambulansı aradım. Olay nedeniyle çok pişmanım" şeklinde konuştu.

"Emniyet şeridinde olduğumuzu göre göre emniyet şeridine girmiş ve oğlumun ölümüne sebebiyet vermiştir"

Kaza sırasında oğluyla birlikte emniyet şeridinde olduğunu belirten Soner Aci ise, "Sanık, emniyet şeridinde olduğumuzu göre göre emniyet şeridine girmiş ve oğlumun ölümüne sebebiyet vermiştir. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Emniyet şeridinde duran araca ve maktule çarparak ölümüne sebebiyet verdiği belirtildi

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, olay günü sanığın sevk ve idaresindeki kamyon ile seyir halindeyken Silivri mevkiine geldiğinde arızalandığı için emniyet şeridinde duran araca ve maktule çarparak ölümüne sebebiyet verdiğini aktardı.

Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak araç kullandığı kaydedildi

Açıklanan mütalaada, sanığın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak araç kullandığı ve asli kusurlu şekilde ölüme sebebiyet verdiği kaydedildi.

Beraatını istedi

Duruşmada son sözü sorulan sanık, mahkemeden beraatını ve tahliyesini talep etti.

2 yıl 6 ay hapis cezası ile tahliyesine hükmedildi

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Sait İ.'yi 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi de dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

Ehliyetine 9 ay süre ile el konuldu

Olayın oluş ve kusur durumunu da dikkate alan mahkeme, ayrıca sanığın kullandığı C sınıf sürücü belgesinin ise 9 ay süreyle geri alınmasına karar verdi.