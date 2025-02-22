Okey Masasında Silahlı Kavga - Son Dakika
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Okey Masasında Silahlı Kavga

Kocaeli'de okey sayısı yüzünden tartışma çıktı, silah çekildi, ocakçı yaralandı, saldırgan kaçtı.

22.02.2025 20:18
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Okey masasında silahlı kavga: Olayı ayırmaya çalışırken yaralandı

- Okey sayısıyla dalga geçildiğini sanarak arkadaşına silah çekti: 1 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'de okey sayısı ile dalga geçildiğini düşünen şahıs, yan masada oturan arkadaşına silah çekti. Olayı ayırmaya çalışan lokal ocakçısı tabancadan çıkan kurşunun kafasını sıyırması ile yaralandı.

Olay, Kavaklı Mahallesi Yavuz Caddesi'nde bulunan Seka Doğan Spor Kulübü Lokali'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, farklı okey masalarında oturan 2 kişi arasında yanlış anlaşılmaya dayalı tartışma çıktı. İsmi Salih Ç., olduğu öğrenilen şahıs, okey puanıyla dalga geçildiğini düşündüğü arkadaşı Mehmet Ş. ile tartışmaya başladı. Lokalde başlayan tartışma dışarı taşındı. Tartışmanın alevlenmesi ile Salih tabancasını çıkarırken, bir vatandaş ise eliyle silaha müdahale etti. Ateş alan kurşun, o sırada kavgayı ayırmaya çalışan Yaşar K., isimli lokal ocakçısının kafasını sıyırdı. Salih Ç., olay yerinden kaçarken, hafif yaralanan ocakçı ise hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Okey sayısı ile dalga geçildiğini sandı

Olayı gören vatandaşlar, "Taraflar yan yana ayrı masalarda oturuyor. Şahıslardan biri okey sayısını söylerken, silah çeken kişi kendisi ile dalga geçildiğini sanıyor. Sonra dışarı çıkıyorlar, tartışma oluyor. Şahıs silahını çekerken biri elini vuruyor, o sırada silah ateş alıyor. Ocakçının da başını sıyırıyor. Ocakçı ve kavga edenler 50 yaşlarında. Silah çeken şahıs kaçtı. Yaralı arkadaşımız ise hastaneye götürüldü" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Okey Masasında Silahlı Kavga - Son Dakika

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