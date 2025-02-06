Okul İnşaatında Yangın

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Okul inşaatının bahçesi alev aldı

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde okul inşaatı bahçesinde bulunan malzemeler alev aldı ve bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa bir sürede söndürdü.

Yangın, Bornova'ya bağlı Evka 4 Mahallesi 954 Sokak'ta bulunan inşaat halindeki bir okulda çıktı. Edinilen bilgiye göre; sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı 15.30 sıralarında okul bahçesinde bulunan inşaat malzemeleri bir anda yanmaya başladı. Dumanların yükselmesinden sonra çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Polis ise yangınla ilgili soruşturma başlattı.