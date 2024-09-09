Okula yakın bölgede çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
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Okula yakın bölgede çıkan yangın paniğe neden oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ilköğretim okulu yakınındaki otluk alanda çıkan yangın, paniğe yol açtı. Yangın, dün saat 13.40 sıralarında başladı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında alevler, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek çevredeki muz bahçesine sıçradı. Mahalle sakinleri, yoğun dumanı fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ve Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangının büyümesiyle birlikte okul ve çevresi yoğun dumanla kaplandı. Okulda ders saatinde bulunan öğrenciler, öğretmenleri tarafından sınıflardan çıkartılarak okul bahçesinde güvenli bir alana alındı. Durumu öğrenen veliler, çocuklarını almak için okula akın etti. Araçlarıyla okula gelen veliler, çocuklarını alarak evlerine döndü. Yangının kontrol altına alınmasının ardından okulda kalan az sayıdaki öğrenci, tekrar sınıflarına döndü. İtfaiye ve orman ekipleri, yangını söndürmek için 1 arazöz, 1 itfaiye aracı, 2 ilk müdahale aracı ve 2 tankerle müdahale etti. Yangın, yapılan soğutma çalışmalarıyla tamamen kontrol altına alındı. Yangın sonucunda otluk alanda ve muz bahçesinde bulunan ağaçlar zarar gördü. Ekipler, yangının nedenine ilişkin inceleme başlattı.

09.09.2024 21:19
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Okula yakın bölgede çıkan yangın paniğe neden oldu

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde ilköğretim okulu yakınındaki otluk alanda çıkan yangın, paniğe yol açtı.

Yangın, dün saat 13.40 sıralarında başladı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında alevler, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek çevredeki muz bahçesine sıçradı. Mahalle sakinleri, yoğun dumanı fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ve Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangının büyümesiyle birlikte okul ve çevresi yoğun dumanla kaplandı. Okulda ders saatinde bulunan öğrenciler, öğretmenleri tarafından sınıflardan çıkartılarak okul bahçesinde güvenli bir alana alındı. Durumu öğrenen veliler, çocuklarını almak için okula akın etti. Araçlarıyla okula gelen veliler, çocuklarını alarak evlerine döndü. Yangının kontrol altına alınmasının ardından okulda kalan az sayıdaki öğrenci, tekrar sınıflarına döndü. İtfaiye ve orman ekipleri, yangını söndürmek için 1 arazöz, 1 itfaiye aracı, 2 ilk müdahale aracı ve 2 tankerle müdahale etti. Yangın, yapılan soğutma çalışmalarıyla tamamen kontrol altına alındı. Yangın sonucunda otluk alanda ve muz bahçesinde bulunan ağaçlar zarar gördü. Ekipler, yangının nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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