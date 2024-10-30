Okulda Kavga: Bir Öğrenci Bayıldı

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Eyüpsultan Alibeyköy'de bulunan Haydar Akçelik Kız Meslek Lisesi'nde birbirlerini okul idaresine şikayet ettikleri iddiasıyla öğrenciler arasında kavga çıktı. Okul çıkışında birbirine giren öğrencilerin yumruklu, tekmeli kavgası esnasında darp ettikleri bir öğrenci bayıldı. Yaşanan o anlar başka bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, önceki gün Eyüpsultan Alibeyköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Haydar Akçelik Kız Meslek Lisesi öğrencileri arasında birbirlerini okul idaresine şikayet ettikleri iddiasıyla tartışma çıktı. Öğrenciler arasında yaşanan tartışma okul çıkışı bir anda şiddetlenerek kavgaya dönüştü. Yumruk ve tekmelerin havada uçtuğu kavga esnasında öğrencilerden biri darp sonucu bayıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan öğrenci S.E., daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kız öğrenciler arasında yaşanan yumruk ve tekmelerin havada uçtuğu o anlar başka bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olayla ilgili ekiplerin incelemesi sürüyor. - İSTANBUL