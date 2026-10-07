Okuldaki saldırının ardından acı veda! Eslem Sare son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Okuldaki saldırının ardından acı veda! Eslem Sare son yolculuğuna uğurlandı

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Okuldaki saldırının ardından acı veda! Eslem Sare son yolculuğuna uğurlandı
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İstanbul Başakşehir'deki okulda meydana gelen bıçaklı saldırıda ağır yaralanan 10 yaşındaki çocuk, hastanede hayatını kaybetti. Saldırıda 8 öğrenci yaralanırken, 7'sinin tedavisi sürüyor; çocuk Bartın'da defnedildi. Cenaze töreninde Eslem Sare Bulut'un ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Başakşehir ilçesinde bulunan Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana gelen bıçaklı saldırıda 8 öğrenci yaralanırken, öğrencilerden Eslem Sare Bulut, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan 7 öğrencinin ise hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Okuldaki saldırının ardından acı veda! Eslem Sare son yolculuğuna uğurlandı

ESLEM SARE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kumluca beldesi Güvendik Mahallesi'nden olduğu öğrenilen 10 yaşındaki Eslem Sare Bulut için bugün Güvendik Mahalle Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Eslem Sare'nin cenazesi, dualar ve gözyaşları arasında aile mezarlığında toprağa verildi.

Okuldaki saldırının ardından acı veda! Eslem Sare son yolculuğuna uğurlandı

Eslem Sare Bulut'un cenazesine Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ın yanı sıra il ve ilçe protokolü katıldı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten ile önceki dönem Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da cenaze törenine katılarak Bulut ailesinin acısını paylaştı.

Okuldaki saldırının ardından acı veda! Eslem Sare son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze töreninde Eslem Sare Bulut'un ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşarken, çevrede bulunan vatandaşlar da aileye taziyelerini iletti.

Okuldaki saldırının ardından acı veda! Eslem Sare son yolculuğuna uğurlandı
Okuldaki saldırının ardından acı veda! Eslem Sare son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: İHA
Başakşehirİstanbul3. SayfaBartınEğitimGüncelÇocukSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • poyraz can poyraz can:
    okula diye giden çocuklarımız tabuta giriyor olacak iş değil 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Okuldaki saldırının ardından acı veda! Eslem Sare son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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