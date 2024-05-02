Okuldaki spor salonunda faciadan dönüldü: Alçıpan çöktü, 6 öğrenci yaralandı - Son Dakika
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Okuldaki spor salonunda faciadan dönüldü: Alçıpan çöktü, 6 öğrenci yaralandı

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Elazığ'da bir lisede, içinde öğrencilerin bulunduğu sırada spor salonunun alçıpanı çöktü. Olayda 6 öğrenci yaralandı. İlk müdahaleleri yapılan öğrenciler, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

02.05.2024 12:48
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Okuldaki spor salonunda faciadan dönüldü: Alçıpan çöktü, 6 öğrenci yaralandı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir lisede, içinde öğrencilerin bulunduğu sırada spor salonunun alçıpanı çöktü. Olayda 6 öğrenci yaralandı.

Olay, Hilalkent Mahallesi'nde bulunan Şehit Süleyman Budak Ortaokulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, spor salonunda ders işlendiği sırada alçıpan çöktü. Olayda 6 öğrenci yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan öğrenciler, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Okuldaki spor salonunda faciadan dönüldü: Alçıpan çöktü, 6 öğrenci yaralandı
Kaynak: İHA

Süleyman Budak, İnceleme, Elazığ, Spor, Güvenlik, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Okuldaki spor salonunda faciadan dönüldü: Alçıpan çöktü, 6 öğrenci yaralandı - Son Dakika

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