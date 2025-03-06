Olayda Tutuklama: Rangers Taraftarı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Olayda Tutuklama: Rangers Taraftarı Hayatını Kaybetti

Glasgow Rangers taraftarına çarpan sürücü tutuklandı; diğer sürücü adli kontrolle serbest bırakıldı.

06.03.2025 22:24
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Glasgow Rangers taraftarının ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, Fenerbahçe-Glasgow Rangers maçı için gelen İskoçya taraftarına çapıp ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı. Diğer sürücü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, saat 04.30 sıralarında Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana gelmişti. Fenerbahçe-Rangers maçını izlemek için İstanbul'a gelen İskoçya vatandaşı Christopher Potter, dün gece saatlerinde bir eğlence mekanında tanıştığı kadını otele bırakmak için birlikte ticari taksiye binmişti. Bir süre sonra para çekmek için ticari taksiyi durdurarak yolun karşısındaki ATM'ye gidip para çektikten sonra dönüşte yayalara kırmızı ışık yandığı esnada yola çıkan Potter'a, önce U.Ç. isimli sürücünün ardından H.G. isimli şahsın kontrolündeki araç çarpmıştı. Potter olay yerinde hayatını kaybetmiş ve U.Ç. ile H.G. isimli sürücüler ise olay yerinde yakalanmıştı. Emniyette sorguları biten iki sürücü de 'taksirle öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan H.G. isimli şahıs hakkında adli kontrol serbest bırakılırken, U.Ç. isimli sürücü ise tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Kaynak: İHA

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