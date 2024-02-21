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Öldürülüp boş araziye gömülmüştü, firari katil İzmir'de yakalandı

İZMİR - Yaklaşık bir yıl önce İstanbul'da bir kişinin öldürülüp boş araziye gömülmesi olayıyla ilgili aranan firari cinayet zanlısı, İzmir'in Bayraklı ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan zanlının İstanbul Emniyetine teslim edileceği öğrenildi.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürütülen istihbari çalışmalar ile İstanbul'da yaklaşık bir yıl önce öldürüldükten sonra cansız bedeni boş bir araziye gömülen Mehmet Berberoğlu'nun cinayet zanlısının ilçede olduğu bilgisini edindi. Cinayetin firari zanlısı Murat A.'nın, Bayraklı ilçesindeki evine gelme ihtimali üzerine eve düzenlenen operasyonda zanlı bulunamadı. Çalışmaları sürdüren polis, Murat A.'nın Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi'ndeki kız arkadaşının evine gideceğini tespit eden ekipler, buraya gerçekleştirilen operasyonda zanlıyı kıskıvrak yakaladı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülen Murat A.'nın, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.