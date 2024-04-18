Ölü amcasıyla kredi çekmeye gitmişti! Genç kadın bankadan önce cesedi ATM'ye götürmüş - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ölü amcasıyla kredi çekmeye gitmişti! Genç kadın bankadan önce cesedi ATM'ye götürmüş

Geniş Video İzle

Ölü amcasını bankaya götürüp para çekmeye çalışan genç kadın polis ekipleri tarafından yakalanırken, inceleme başlatan ekiplerin dikkat çeken detaylara ulaştığı öğrenildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, genç kadının bankaya gitmeden önce ölü amcasını bankamatiğe götürerek para çektirmeye çalıştığını tespit etti.

18.04.2024 15:47  Güncelleme: 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

215 milyon nüfuslu Brezilya'da son günlerin en akılalmaz olaylarından biri yaşandı. Sao Paulo'da meydana gelen gelişmede bir kadın amcası olduğunu iddia ettiği kişiyle bankaya girerek 3 bin 400 dolarlık bir kredi çekmek istedi. Krediyi amcası adına çekmek isteyen kadın bir süre amcası adına konuştu, ancak banka yetkilileri yaşlı adamla temasa geçmek için sayısız denemede bulundu. Tekerlekli sandalyeli şahıs ise hiçbir şeye tepki vermiyordu.

ÖLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

O anları kameraya alan banka çalışanları ise yaşlı adamın çoktan öldüğünü anlayarak polise haber verdi. Brezilya'nın bütün televizyonları tarafından yayınlanan görüntülerde hayatını kaybeden şahıs ve genç kadının kredi için imza atmaya çalışması yer aldı. Söz konusu kadın, hayatını kaybeden amcasının ellerinden tutarak imza atmaya çalıştı. Bir banka çalışanı ise o anlarda "Rengi hiç iyi gözükmüyor, o hep böyle midir? diye sordu, adının Nunes olduğu belirlenen kadın ise "Evet hep böyledir, çok konuşmaz" diye yanıtladı.

Ölü amcasıyla kredi çekmeye gitmişti! Genç kadın bankadan önce soluğu ATM'de almış

POLİS GÖZALTINA ALDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri ise adamın çoktan öldüğünü doğruladı ve Nunes'i gözaltına aldı. Yaşlı adamın bir süre önce öldüğü ve 68 yaşında olduğu duyurulurken kesin ölüm nedeni için otopsi çalışması yapılacağı belirtildi. Yetkililer ayrıca kadın ile ölen şahıs arasında bir akraba ilişkisi olup olmadığını da araştırdıklarını ifade etti.

Ölü amcasıyla kredi çekmeye gitmişti! Genç kadın bankadan önce soluğu ATM'de almış

BANKADAN ÖNCE ATM'YE GİTMİŞ

Öte yandan olay sonrasında güvenlik kamerasını görüntülerini inceleyen polis ekipleri dikkat çeken detaylara ulaştı. Genç kadının kredi çekmek için bankaya gitmeden önce soluğu ATM'de aldığı ve amcasına bankamatikten para çektirmeye çalıştığı görüntüler ortaya çıktı.

Ölü amcasıyla kredi çekmeye gitmişti! Genç kadın bankadan önce soluğu ATM'de almış

Güvenlik Kamerası, İnceleme, Banka, ATM, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ölü amcasıyla kredi çekmeye gitmişti! Genç kadın bankadan önce cesedi ATM'ye götürmüş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:54 Afyonkarahisar Belediyesi’nde makam odasını çeken gizli kamera düzeneği bulundu Afyonkarahisar Belediyesi'nde makam odasını çeken gizli kamera düzeneği bulundu
16:54 ABD’den İran’a yeni yaptırımlar ABD'den İran'a yeni yaptırımlar
16:21 CHP’li başkanın kızı Çankaya Belediyesi’nde başkan yardımcısı oldu CHP'li başkanın kızı Çankaya Belediyesi'nde başkan yardımcısı oldu
15:17 TOGG CEO’su Karakaş: Yeni SUV modeli T8X’i seneye bu vakitler görücüye çıkaracağız TOGG CEO'su Karakaş: Yeni SUV modeli T8X'i seneye bu vakitler görücüye çıkaracağız
13:55 Bakan Şimşek: Gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik Bakan Şimşek: Gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik
16:35 Otobüsteki yabancı uyruklu kadına yönelik ayrımcı ifadeler kullandı Otobüsteki yabancı uyruklu kadına yönelik ayrımcı ifadeler kullandı
15:36 Özgür Özel, merakla beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi hakkında konuştu: Nezaket ziyareti değil, önemli gündemlerim olacak Özgür Özel, merakla beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi hakkında konuştu: Nezaket ziyareti değil, önemli gündemlerim olacak
15:18 Merkez Bankası rezervlerinde artış Merkez Bankası rezervlerinde artış
14:54 Belediye binasına asılan 2 milyar TL’lik borç sonrası Şeyma Döğücü sessizliğini bozdu Belediye binasına asılan 2 milyar TL'lik borç sonrası Şeyma Döğücü sessizliğini bozdu
14:39 Taksiciyi öldürüp yola atan zanlı, adliyeye sevk edildi İran uyrukluymuş Taksiciyi öldürüp yola atan zanlı, adliyeye sevk edildi! İran uyrukluymuş
14:24 Meclis lokantasındaki fiyatlar tartışma yarattı Pilav 10 TL, tereyağlı fasulye 42 TL Meclis lokantasındaki fiyatlar tartışma yarattı! Pilav 10 TL, tereyağlı fasulye 42 TL
14:09 Uğur Dündar’a babalık davası açan Dilara Gülatan: DNA raporuna itiraz edeceğiz Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara Gülatan: DNA raporuna itiraz edeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2024 17:31:40. #1.11#
SON DAKİKA: Ölü amcasıyla kredi çekmeye gitmişti! Genç kadın bankadan önce cesedi ATM'ye götürmüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement