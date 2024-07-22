Ölümcül serinlik akıllara İzmir'deki faciayı getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ölümcül serinlik akıllara İzmir'deki faciayı getirdi

Sivas'ta çocukların serinlemek için elektrik akımı bulunan havuza girmesi akıllara İzmir'de yaşanan faciayı getirdi. Ülke genelinde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaşlar serinlemek için gölgelik alanları tercih etmeye başladı. Sivas'ta hafta sonu tatilini aileleriyle birlikte mesire alanlarında giden çocuklar, serinlemek için tehlikeli bir yöntem seçti. İçerisinde elektrik devrelerinin bulunduğu süs havuzuna giren çocuklar, ölümcül tehlikeye aldırış etmeden serinlemek istedi. Azerbaycan Karabağ Parkı'ndaki tehlikeli serinleme, akıllara İzmir'de yaşanan faciayı getirdi. İzmir'de yağmur sonrası su ile temas eden elektrik kablolarından ulaşan elektrik akımı iki vatandaşın ölümüne sebep olmuştu. Vatandaşlar, İzmir'de yaşanan facia gibi bir olay yaşanmadan gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını istedi. Çocukların süs havuzunda bulunmasının çok tehlikeli olduğunu dile getiren Engin Solak, 'Bu havuzlarda elektrik kaçağı olur, İzmir'deki olay gibi olabilir. Orada da elektrik kaçağından iki tane vatandaş boş yere vefat etti. Yazık günah. Aslında ailelerin çocuklarını da bırakmaması lazım. Benim de çocuğum var ama tehlikeli olduğu için bırakmam buraya. Buraya yüzme havuzu yapılabilir veya çocukların girmesini engellemek için etrafı çevrilebilir' dedi. Havuzların kontrol altında olması gerektiğini söyleyen Ömer Şahin, 'Burada elektrik kabloları ve tesisatı var, çok tehlikeli. Bu tarafta güvenlik var, uyarı levhaları var. Aileler de buna engel olabilir. Burada güzel bir yüzme havuzu yapılabilir. Gerekirse ücretli de olabilir. Çocuklar hava sıcaklığı nedeniyle serinlemek istiyor çünkü' ifadelerine yer verdi.

22.07.2024 23:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ölümcül serinlik akıllara İzmir'deki faciayı getirdi

SİVAS - Sivas'ta çocukların serinlemek için elektrik akımı bulunan havuza girmesi akıllara İzmir'de yaşanan faciayı getirdi.

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaşlar serinlemek için gölgelik alanları tercih etmeye başladı. Sivas'ta hafta sonu tatilini aileleriyle birlikte mesire alanlarında giden çocuklar, serinlemek için tehlikeli bir yöntem seçti. İçerisinde elektrik devrelerinin bulunduğu süs havuzuna giren çocuklar, ölümcül tehlikeye aldırış etmeden serinlemek istedi. Azerbaycan Karabağ Parkı'ndaki tehlikeli serinleme, akıllara İzmir'de yaşanan faciayı getirdi. İzmir'de yağmur sonrası su ile temas eden elektrik kablolarından ulaşan elektrik akımı iki vatandaşın ölümüne sebep olmuştu. Vatandaşlar, İzmir'de yaşanan facia gibi bir olay yaşanmadan gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını istedi.

"İzmir'deki olay Sivas'ta da yaşanabilir"

Çocukların süs havuzunda bulunmasının çok tehlikeli olduğunu dile getiren Engin Solak, "Bu havuzlarda elektrik kaçağı olur, İzmir'deki olay gibi olabilir. Orada da elektrik kaçağından iki tane vatandaş boş yere vefat etti. Yazık günah. Aslında ailelerin çocuklarını da bırakmaması lazım. Benim de çocuğum var ama tehlikeli olduğu için bırakmam buraya. Buraya yüzme havuzu yapılabilir veya çocukların girmesini engellemek için etrafı çevrilebilir" dedi.

Havuzların kontrol altında olması gerektiğini söyleyen Ömer Şahin, "Burada elektrik kabloları ve tesisatı var, çok tehlikeli. Bu tarafta güvenlik var, uyarı levhaları var. Aileler de buna engel olabilir. Burada güzel bir yüzme havuzu yapılabilir. Gerekirse ücretli de olabilir. Çocuklar hava sıcaklığı nedeniyle serinlemek istiyor çünkü" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Ömer Şahin, Azerbaycan, Karabağ, Sivas, İzmir, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ölümcül serinlik akıllara İzmir'deki faciayı getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:25 Başıboş köpeklere yönelik düzenlemede “ötanazi“ kelimesi kanun tasarı metninden çıkarıldı Başıboş köpeklere yönelik düzenlemede "ötanazi" kelimesi kanun tasarı metninden çıkarıldı
22:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esed Moskova’da mı görüşecek Diplomatik kaynaklardan açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esed Moskova'da mı görüşecek? Diplomatik kaynaklardan açıklama var
20:51 Çanakkale’deki deprem sonrası Naci Görür Marmara’ya dikkati çekti: En yakın orada olacak Çanakkale'deki deprem sonrası Naci Görür Marmara'ya dikkati çekti: En yakın orada olacak
19:48 Çektikleri “Halay“ yanlarına kalmadı Skandal görüntüde yer alanlara gözaltı Çektikleri "Halay" yanlarına kalmadı! Skandal görüntüde yer alanlara gözaltı
21:21 Hz. Muhammed ve İslami değerlere hakaret Emniyet harekete geçti Hz. Muhammed ve İslami değerlere hakaret! Emniyet harekete geçti
20:46 Önemli buluşa imza atan bilim insanlarına saldırı girişimi Yoldan geçen polis müdahale etti Önemli buluşa imza atan bilim insanlarına saldırı girişimi! Yoldan geçen polis müdahale etti
17:36 Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ’’ötanazi’’ kelimesi çıkarılıyor Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ''ötanazi'' kelimesi çıkarılıyor
15:13 Avrupa’nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye’den çekiliyor Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor
15:09 Atatürk Anıtı’na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında Savunmalar akıllara durgunluk verdi Atatürk Anıtı'na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında! Savunmalar akıllara durgunluk verdi
13:52 Mauro Icardi’ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı Mauro Icardi'ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı
13:27 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu
13:16 Erden Timur’u yok saymıştı Transferlerin geciktiği Galatasaray’da Dursun Özbek’e tepkiler çığ gibi Erden Timur'u yok saymıştı! Transferlerin geciktiği Galatasaray'da Dursun Özbek'e tepkiler çığ gibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 00:06:45. #1.12#
SON DAKİKA: Ölümcül serinlik akıllara İzmir'deki faciayı getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement