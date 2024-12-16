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Genç adamın kahreden sonu! Her şeyi planlamış

Ölümden dönen oğluna sarılarak gözyaşı döktü

KARAMAN - Karaman'da devrilen traktörün sürücüsü ölümden dönerken, kaza yerine gelen baba kaza yapan oğluna sarılarak gözyaşı döktü.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.B. idaresindeki 70 ABZ 854 plakalı traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kabin sayesinde sürücü kazayı yara almadan atlatırken, traktörde maddi hasar oluştu. Kazayı duyarak olay yerine gelen baba ise oğlunu karşısında görünce, "Nasıl sağ çıktın oğlum" diyerek sarılarak gözyaşı döktü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.