Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

Haberin Videosunu İzleyin
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık\'ın kızı Zehra Kınık Demir\'e 4 yıl 2 ay hapis cezası
26.05.2025 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık\'ın kızı Zehra Kınık Demir\'e 4 yıl 2 ay hapis cezası
Haber Videosu

Beykoz'da kullandığı araçla karıştığı kazada 1 kişinin ölümüne neden olan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir'in yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Kınık hakkında, 'taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Beykoz'da kullandığı araçla 1 kişinin ölümüne neden olan Fatma Zehra Kınık, 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı. Kınık'ın ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

ESKİ KIZILAY BAŞKANI'NIN KIZI HAKİM KARŞISINDA

Beykoz'da 9 Temmuz'da eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir, Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı motosiklet ile çarpışmıştı. Batın Barlasçeki'nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen Fatma Zehra Kınık'ın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Fatma Zehra Kınık Demir, sanık Yavuz Selim Öztürk, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

"BEN SONUNA KADAR ŞİKAYETÇİYİM"

Batın Barlasçeki Annesi Hasret Doğan, "Oğlum artık hayatta yok, geri döndürülemeyecek. Hayallerimiz yarım kaldı. Hayatıma yarım devam ediyorum. İnşallah üst sınırdan cezalandırılır. Üzgünlük görmedim. Adalete güvenmiyorlar sanırım. Sürekli tehditle geliyorlar. Ben sonuna kadar şikayetçiyim" ifadelerini kullandı. Sanık Yavuz Selim, "Mütalaaya katılmıyorum, kazada suçum yok. Zehra Kınık'ın cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

"KAZA VİDEO KAYITLARINDA SABİT"

Mahkemede savunma yapan Fatma Zehra Kınık, "Ben tekrardan kazanın gerçekleşmesinden dolayı üzüntümü belirtmek istiyorum. Ben mütalaaya katılmıyorum. Bu kazada kusurlu olduğunu düşünmüyorum. Durup kontrollerimi yapıp minibüsün bana yol vermesiyle seyrederken, kör noktamdan Yavuz Selim Öztürk'ün bana sürtmesiyle kazanın meydana geldiği video kayıtlarında da sabittir" ifadelerini kullandı.

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Fatma Zehra Kınık hakkında, 'taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Ayrıca Kınık'ın 2 yıl süreyle ehliyetine el konulmasına hükmedildi. Diğer sanık Yavuz Selim Öztürk hakkında ise 'taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası veren mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Kavacık Rüzgarlıbahçe'de 9 Temmuz'da Baki Sokak'tan Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ne çıkmaya çalışan Fatıma Zehra Kınık Demir, otomobiliyle Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı motosiklete çarpmıştı. Olayda motosikletin arkasında oturan 17 yaşındaki Batın Barlasçeki düşerek başını beton dubalara çarpıp hayatını kaybetmiş, motosikleti kullanan Yavuz Selim Öztürk ile kaldırımda sürüklenmeye devam eden motosikletin çarptığı Muammer Kızıl ve İbrahim Ethem Üstünışık yaralanmıştı. Olaya ilişkin gözaltına alınan Fatıma Zehra Kınık Demir, bir gün sonra çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Hazırlanan bilirkişi raporunda, ana yola çıkarken diğer araçların geçişini beklemeden çıktığı için kazaya neden olduğu ve yüzde 100 kusurlu bulunduğu kayıtlara geçmişti. Kınık hakkındaki adli kontrol kararı da ilk duruşmada kaldırılmıştı.

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık\'ın kızı Zehra Kınık Demir\'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

Kerem Kınık, İstanbul, Mahkeme, Kızılay, 3-sayfa, Güncel, Beykoz, Kınık, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • Mustafa POLAT:
    Haberi nasıl okuyorsunuz? Admin zaten yanlış yazmış hükümün açıklanması ertelendi diyerek. 2 yıl üstü en başta HAGB olmaz. Burada ertelenenen cezanın infazı. Yani mahkeme şunu demiş ne kadar ertelediyse ceza süresinden az olamaz. Sen git dışarda 4,2 yıl ye iç gez ama karşıma taksirli suçlar hariç kasten bir suçla gelme. Eğer gelmezsen ben senin cezanı çektiğini yani infaz ettiğini kabul edeceğim demiş. Bazı iyi niyetli yorumcu arkadaşlar da 4 yıl 2 ay az demiş. Mahkeme bunu bile yatırmamış.. 211 1 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    yani adam oldurerek hic yatmadan kizilay baskaninin cadirlari satarken cebe indirdigi paralarla cezasini odeyip cikacak. bu haber basligina rezalet! diye baslik atsana g kili yandas haber kanali 161 16 Yanıtla
  • Yunus:
    türkiye Cumhuriyeti hukuk devleti değil artık 146 7 Yanıtla
  • ismail:
    adaletin bir bayan ismi olduğunu bir kez daha görmüş olduk 121 4 Yanıtla
  • Cihan Kışla:
    Az ceza gerçi onıda yatmaz yaa 93 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı
13 yaşındaki çocuk iple boğulmuş halde ölü bulundu 13 yaşındaki çocuk iple boğulmuş halde ölü bulundu
Otobüste tartışan 2 kadın indikleri durakta birbirlerini bıçakladı Otobüste tartışan 2 kadın indikleri durakta birbirlerini bıçakladı
Süper Lig’de küme düşen son takım Bodrum FK oldu Süper Lig'de küme düşen son takım Bodrum FK oldu
Beşiktaş uzatma anlarında yıkıldı Beşiktaş uzatma anlarında yıkıldı
Malta, Filistin Devletini tanıma kararı aldı: Ahlaki bir sorumluluk Malta, Filistin Devletini tanıma kararı aldı: Ahlaki bir sorumluluk
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, final öncesi Mustafa Varank’ın elinden baklava yedi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, final öncesi Mustafa Varank'ın elinden baklava yedi
Monaco’yu deviren Fenerbahçe Beko, Avrupa şampiyonu Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko, Avrupa şampiyonu
İstanbul’da korkutan yangın Mahsur kalan iki kişi itfaiye tarafından kurtarıldı İstanbul'da korkutan yangın! Mahsur kalan iki kişi itfaiye tarafından kurtarıldı
Aziz Yıldırım’dan Fenerbahçe’nin EuroLeague zaferi sonrası açıklama Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'nin EuroLeague zaferi sonrası açıklama
Kerem ve Orkun’a kupa maçında büyük şok Kerem ve Orkun'a kupa maçında büyük şok

17:05
Kıymaya at ve eşek eti karıştıran firma, belediyeye ve devlet hastanesine yemek veriyormuş
Kıymaya at ve eşek eti karıştıran firma, belediyeye ve devlet hastanesine yemek veriyormuş
14:05
İlhan Şeşen hayatını kaybetti
İlhan Şeşen hayatını kaybetti
00:22
Süper Lig’in son hafta programı açıklandı
Süper Lig'in son hafta programı açıklandı
00:07
MİT Başkanı Kalın’dan tarihi mesaj: Türkiye artık akışı izleyen değil, yön veren ülke
MİT Başkanı Kalın'dan tarihi mesaj: Türkiye artık akışı izleyen değil, yön veren ülke
23:53
Okan Buruk ve futbolculardan Osimhen’e çağrı
Okan Buruk ve futbolculardan Osimhen'e çağrı
23:50
Fenerbahçe’nin şampiyonluğu Bağdat Caddesi’ni bayram yerine çevirdi
Fenerbahçe'nin şampiyonluğu Bağdat Caddesi'ni bayram yerine çevirdi
23:13
Fenerbahçe’den Galatasaray’a şampiyonluk göndermesi
Fenerbahçe'den Galatasaray'a şampiyonluk göndermesi
23:01
Dries Mertens, Galatasaray taraftarına ağlayarak veda etti
Dries Mertens, Galatasaray taraftarına ağlayarak veda etti
22:58
Madrid’de Gazze için uluslararası toplantı 20 ülke katıldı
Madrid'de Gazze için uluslararası toplantı! 20 ülke katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2025 18:23:03. #7.13#
SON DAKİKA: Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.