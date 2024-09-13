OMÜ'de Yangın Tehlikesi Atlatıldı

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OMÜ Rektörü Ünal'dan 'yangın' açıklaması: "Ciddi bir tehlike atlatıldı"

"10 dönümlük alan zarar gördü"

SAMSUN - Ondokuz Mayıs ÜniversitesiRektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, "Yangının neden çıktığı bütün ayrıntısıyla araştırılacak. 10 dönümlük alanda dip yangını olarak ortaya çıktı. Ağaçlarda dahil ciddi bir zarar görmüş değil. Ciddi bir tehlike olarak atlatıldı" dedi.

OMÜ Kurupelit Kampüsü'nde meşe ve çamlık alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangınla ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, "Ondokuz Mayıs Üniversitesi kampüsümüzde hastane bölgesinde 13.00 sıralarında insanın uğramadığı orman içerisinde bir yangın başladı. Rüzgarın çok güçlü olmaması, aynı zamanda hem emniyet hem itfaiye hem de üniversitenin bütün personeli kazma küreğe varıncaya kadar kapsamlı bir mücadele edince, kısa bir sürede kontrol altına alındı. 10 dönümlük alanda dip yangını olarak ortaya çıktı. Ağaçlar ciddi bir zarar görmüş değil. Ciddi bir tehlike olarak atlatıldı. Herhangi bir ağaç gövdesine yaklaşmadığı dipte olduğu için kontrol biraz daha kolay oldu. Önce yaygınlaşması kesildi. Daire içine alındı ve farklı noktalardan müdahale edildi. Daha önce bu konuda bir pratiğin olmasının avantajını yaşadık. Soğutma çalışmaları tamamlanmış durumda" diye konuştu.

Bölgenin kontrol altında tutulduğunu belirten Ünal, "Tekrar bir alevlenme olmasın diye arkadaşlarımız şu anda sahayı kontrol altında tutuyorlar. OMÜ, Türkiye'de akredite arama kurtarma takımı olan tek üniversitedir. Aynı zamanda bölgede bir takım yangın ve benzeri şeyler içinde hazırlıklı olan bir yapımız var. Yangının neden çıktığı ile alakalı yorum yapmak mümkün değil. İnsanın uğramadığı bir yer. Piknik alanı değil çünkü dik bir alandır. Neden çıktığı konusu bütün ayrıntısıyla araştırılacak" şeklinde konuştu.

OMÜ Kurupelit Kampüsü'nde meşe ve çamlık alanda çıkan yangın; itfaiye, arazöz, TOMA ve üniversite ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınmıştı.