Önce kaza yaptılar, sonra ortalığı karıştırdılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada ortalık karıştı.

3 ARAÇLIK ZİNCİRLEME KAZA

Kaza 22.30 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzeri Yağlı tohumlar kavşağında meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde olan Sürücü Mustafa A. (32) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen sürücü Beyhan Z.(33) yönetimindeki otomobile ve sürücü Sercan G.(32) yönetimindeki cipe çarptı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİNE ZOR ANLAR YAŞATTILAR

Kaza sonucu sürücüler ile otomobildeki yolcular Murat A.(31) ve İlhan Y.(42) yaralandılar. Işıkta duran 2 araca çarpan otomobilin sürücüsü ile yanındaki yolcular gelen polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Ekiplere direnen yaralılar zorlukla ambulanslara alınıp hastaneye kaldırıldı. Mustafa A.'ya hastanede uyuşturucu testi yapıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.