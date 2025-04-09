Onlarca taksici sopalarla öğrenci yurdunu bastı - Son Dakika
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Onlarca taksici sopalarla öğrenci yurdunu bastı

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İstanbul Avcılar'da anne ve kardeşiyle taksiye binen bir öğrenci ile şoför arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Onlarca taksici ellerindeki sopalarla öğrencinin kaldığı yurdu basarken, darp edilen öğrencinin arkadaşlarının da olaya dahil olmasıyla büyük bir arbede yaşandı. Kavga anları saniye saniye kameraya yansıdı.

09.04.2025 09:58
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İstanbul Avcılar'da ailesiyle birlikte taksiye binen bir öğrenci ile şoför arasında çıkan tartışma, kavgaya döndü. Onlarca taksici, ellerinde sopa ile öğrencinin kaldığı yurdu basarken, arkadaşlarının da olaya dahil olmasıyla ortalık karıştı. Yaşanan kavga anları ise kameraya yansıdı.

ANNESİ VE KARDEŞİ DE DARP EDİLDİ

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar Üniversite Mahallesi'nde bulunan bir öğrenci yurdunun önünde yaşandı. İddiaya göre anne ve kardeşiyle taksiye binen bir öğrenci, şoför ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Öğrenci yurdu önüne gelindiğinde ise olay büyürken, öğrenci, annesi ve kardeşi şoför tarafından darp edildi.

Onlarca taksici sopalarla öğrenci yurdunu bastı

YAŞANAN ARBEDE KAMERADA

Arkadaşlarının durumunu gören diğer öğrenciler ise taksiciye saldırdı. Bu seferde kısa süre sonra toplanan onlarca taksici, ellerinde sopalarla yurdu bastı. Yurt güvenlikleri tarafları ayırmaya çalışırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Onlarca taksici sopalarla öğrenci yurdunu bastı
Kaynak: İHA

İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Avcılar, Kavga, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Onlarca taksici sopalarla öğrenci yurdunu bastı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ERŞAN KUNERİ:
    şimdi tag zamanı 68 6 Yanıtla
  • Resul Bey:
    Ne kadar eşkiya, suçlu profili varsa taksici oluyor yetkililer izliyor rezalete bak 26 1 Yanıtla
  • mert çelik:
    demekki ergen ukalalık yapmıs olmalıkı o kadar takcıyı toplamıs 3 12 Yanıtla
  • 2147saloh:
    memlekette ne düzel kalmış ne savır kalmış.kimse buna durda demiyor. 4 0 Yanıtla
  • 9632584444:
    kangal davar itleriyle fine süs köpeklerinin kavgası 0 0 Yanıtla
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