Ordu Altınordu\'da zabıta 20 fırını denetledi, 8 işletmeye ceza uygulandı

Ordu Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince Altınordu ilçesinde yaklaşık 20 fırın ve unlu mamul işletmesinde yapılan denetimlerde, mevzuata aykırı durumlar tespit edilen 8 işletmeye cezai işlem uygulandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde ekmek gramajları, hijyen şartları, son kullanma tarihleri, fiyat tarifeleri ve işletme ruhsatları kontrol edildi. Zabıta ekipleri, ekmeklerin gramajlarını hassas terazilerle ölçerek mevzuata uygunluğunu denetledi. Paketli ürünlerin son kullanma tarihleri ve üretimde kullanılması zorunlu ekipmanlar da kontrol edildi.

Denetimlerde işletmelerin ruhsat belgeleri, görünür şekilde bulundurulması gereken fiyat tarifeleri ve fiyat listelerinin güncelliği incelendi. Ürün etiketlerindeki fiyatlarla kasa fiyatlarının uyumu da kontrol edildi. İşletmelerin temizlik ve hijyen şartlarını inceleyen ekipler, eksiklik tespit edilen işletmelere uyarı tutanakları düzenledi. Mevzuata aykırı durumlar nedeniyle 8 işletmeye cezai işlem uygulandı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada denetimlerin sıklıkla devam edeceği bildirildi.