Ordu\'da dereye uçan otomobildeki çift hayatını kaybetti

Ordu'da dereye uçan otomobildeki karı-koca hayatını kaybetti
ORDU - Ordu'nun Kumru ilçesinde bir otomobil dereye uçtu. Dereden çıkartılan otomobilde bulunan karı ve kocanın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaza, Erikçeli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaattin Bükü yönetimindeki 61 AR 844 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metre aşağıda bulunan dereye uçtu. Aileden haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan çalışmalar sonucu otomobil iş makineleri yardımıyla buradan çıkartıldı.
Kazada sürücü ve eşi Nuray Bükü'nün hayatını kaybettiği belirlendi.
Öte yandan çiftin öğlen saatlerinde Ünye ilçesine cenazeye gitmek için yola çıktığı, kendilerinden haber alınamadığı öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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