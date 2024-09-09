Ordu\'da Güvenlik Faaliyetleri Toplantısı

3.Sayfa

Ordu Valiliği'nde düzenlenen toplantı ile emniyet ve jandarmanın 2024 yılı 8 aylık faaliyetleri açıklandı. 2024 yılının ilk 8 ayında 10 önemli suç kategorisinde toplamda 5 bin 267 olay meydana geldi, polis sorumluluk bölgesinde olaylarda geçen yıla göre yüzde 11,1 azalma oldu, jandarma bölgesinde ise bu oran yüzde 1,8 arttı.

Valilik toplantı salonunda, Eylül Ayı İl Güvenlik, Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı düzenlendi. Vali Muammer Erol başkanlığında düzenlenen toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'nın, il genelinde 2024 yılının ilk 8 ayında gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgi paylaşıldı.

Vali Muammer Erol toplantıda, 2024 yılının ilk 8 ayında 10 önemli suç kategorisinde 3 bin 598 olayın meydana geldiğini, geçen yıla göre yüzde 11,1 azalma olduğunu ifade etti. Erol, "2023 yılı 8 ayında 4 bin 45 olay meydana geldi. 2024'ün ilk 8 ayında ise 3 bin 598 olay meydana geldi. Aynı dönem kıyaslama yapıldığında bu sayılarda yüzde 11,1 oranında bir azalma ve aydınlatma oranında da yüzde 99,7 aydınlatma oranına ulaşıldı" dedi.

Vali Muammer Erol, jandarma sorumluluk bölgesinde 2024 yılının ilk 8 ayında 10 önemli suç kategorisinde bin 669 olayın meydana geldiğini ifade ederek, "Jandarma sorumluluk bölgesinde 2023'ün ilk 8 ayında bin 639 olayımız, 2024'ün ilk 8 ayında ise bin 669 olay meydana geldi. Bu 1,8'lik bir artışa tekabül ediyor ve aydınlatma oranı da 2024'ün ilk 8 ayında jandarma sorumluluk bölgesindeki olaylarla ilgili olarak yüzde 99,8 oranında bir aydınlatmaya erişildi" diye konuştu.

Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suç kategorisinde, polis sorumluluk bölgesinde 2023'ün ilk 8 ayında bin 7 olay meydana geldiğini, 2024'ün ilk 8 ayında 608 olayın yaşandığını aktaran Vali Erol, bunun ise yüzde 39.6'lık bir azalmaya tekabül ettiğini vurguladı. Vali Erol, jandarma sorumluluk bölgesinde aynı suçtan 2023'ün ilk 8 ayında 185 olayın yaşandığını, 2024 yılında bu rakamın yüzde 40 azalarak, 111'e düştüğünü söyledi.

Aranması bulunan 2 bin 93 şahıs yakalandı

Ordu Valisi Muammer Erol, toplantıda yaptığı açıklamada, polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde yılın ilk 8 ayında aranması bulunan 2 bin 93 şahsın yakalandığını ve toplamda 18 bin 277 şahsa adli işlem yapıldığını ifade ederek, "Hapis cezasına göre aranan bin 259 şahıs, ifade için aranan 834 şahıs olmak üzere 2 bin 93 şahıs yakalandı. 2024'ün ilk 8 ayında ilimizde meydana gelen toplam 16 bin 400 asayiş olayında 18 bin 277 şüpheli şahsa işlem yapıldı ve bunlardan 207'si adli makamlarca tutuklandı. Meydana gelen asayiş olaylarında ve diğer yapılan çalışmalarda 319 tabanca, 186 av tüfeği, 5 bin 794 tabanca fişeği, 114 kurusıkı tabanca ve 153 delici kesici alet ele geçirilmiş oldu" ifadelerine yer verdi.

Kaçakçılık operasyonlarında

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 2024'ün ilk 8 ayında toplam 371 operasyonda 723 şahsın yakalandığını söyleyen Vali Erol, "Bunlardan 38'i tutuklandı ve 17'si hakkında da adli kontrol kararı verilmiş oldu. Yine bu konu başlığı altında yapılan operasyonlarda, muhtelif miktarlarda alkol, makaron, değişik türlü uyuşturucular, av tüfeği, kurusıkı tabanca, bunların mermileri, çek-senet, sahte elektronik sigara, tarihi değere ait sikkeler ve muhtelif kazı maddeleri de ele geçirilmiş oldu" dedi.

Uyuşturucu operasyonunda 97 şahıs tutuklandı

Uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara dönük yapılan çalışmalarda da 2024'ün ilk 8 ayında 947 operasyon yapıldığı bilgisi paylaşılırken, bin 82 şahsın yakalandığı, bu şahıslardan 97'sinin tutuklandığı belirtildi.

Trafikte 766 bin 368 araç denetlendi

Trafikte 'sıfır can kaybı' hedefiyle yapılan denetim çalışmalarında, 2024'ün ilk 8 ayında 766 bin 368 aracın kontrol edildiğini söyleyen Vali Muammer Erol, şunları söyledi:

"Bunlardan 95 bin 941 araç sürücüsüne karayolları trafik kanunu muhtelif maddelerine göre işlem yapıldı ve 3 bin 281 araç trafikten men edildi. Bin 805 araç sürücüsünün de sürücü belgesine el konuldu. Meydana gelen 9 ölümlü trafik kazasında 11 vatandaşımız hayatını kaybetti. İlimiz genelinde yapılan alınan tüm tedbirlere rağmen bin 672 yaralamalı trafik kazası meydana geldi ve bu kazalarda da 2 bin 556 vatandaşımız yaralanmış oldu."

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sadi Akman, ilçe kaymakamları ve ilgililer katıldı. - ORDU