Ordu'da Feci Trafik Kazası: 3 Ölü - Son Dakika
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Ordu'da Feci Trafik Kazası: 3 Ölü

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Ordu'da otomobilin kamyona çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza anı kaydedildi.

27.11.2024 17:56
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Ordu'da 3 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada

Otomobil, kavşaktan dönen kamyona arkadan çarptı: 3 ölü

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Devlet Sahil Yolu, Eski Kızılcakese Mahallesi'nde saat 15.00'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye istikametine seyir halinde olan Zekeriya Furkan Aydın'ın kullandığı 52 ADV 076 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapmak isteyen İbrahim Öztürkyönetimindeki 52 ABJ 743 plakalı kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobil sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Muhammet Demir ve oğlu Abdulsamet Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Bu esnada hayatını kaybeden vatandaşların aileleri olay yerine gelerek, gözyaşı döktü. Kazada hayatını kaybeden 3 kişi, olay yerindeki incelemelerin ardından Ünye Devlet Hastanesi ve Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü İbrahim Öztürk ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza, bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kamyonun kavşaktan döndükten sonra otomobilin arkadan çarptığı anlar kaydedildi.

Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ordu\'da Feci Trafik Kazası: 3 Ölü
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da Feci Trafik Kazası: 3 Ölü - Son Dakika

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