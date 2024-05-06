Ordu\'da İl Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi

3.Sayfa

Ordu'da mayıs ayı il güvenlik, asayiş ve koordinasyon toplantısı, Vali Muammer Erol'un başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, il genelinde son 1 yıl içerisinde meydana gelen asayiş olayları da değerlendirildi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri tarafından bir sunum yapılarak, ilde yaşanan asayiş olayları sayısı, nedenleri, aydınlatma oranları, aranan şahıslara yönelik çalışmalar, KADES uygulaması faaliyetleri, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirme faaliyetleri, önleyici hizmetler kapsamında yapılan çalışmalar, kabahatler kanununa muhalefetten dolayı uygulanan idari yaptırımlar, huzur ve güven artırıcı faaliyetler, 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında Vali Muammer Erol'a ve toplantıya katılanlara detaylı bilgilendirmede bulunuldu.

"Suda boğulma olaylarını önlemek için gerekli tedbirleri alalım"

Toplantıda, yaklaşan yaz mevsimi dolayısıyla suda boğulma olaylarının önlenmesi amacıyla ilçe kaymakamlarından çalışma yapılmasını isteyen Vali Muammer Erol, can güvenliği açısından denize ve göllere girilmesi sakıncalı olan yerlerin belirlenmesini, buralarda gerekli uyarı tabelalarının konulmasını, gerektiğinde de yasaklama kararı için Valiliğe teklifte bulunulması talimatını verdi.

"Mevsimlik tarım işçilerine yönelik hazırlıklarımızı gözden geçirelim"

Fındık hasat döneminde çalışmak üzere il dışından gelen mevsimlik tarım işçilerinin güvenli bir şekilde barınmalarını temin etmek amacıyla gerekli çalışmaların ve hazırlıkların şimdiden başlatılmasını isteyen Vali Erol, "Fındık hasat döneminde il dışından fındık toplamak üzere ilimize gelen mevsimlik tarım işçilerimizin, önceki yıllarda olduğu gibi güvenli bir şekilde barınma ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazırlıklarımızı gözden geçirelim. Yapılması gereken işler varsa onları tamamlayalım. Eksiklerimiz varsa onları giderelim" dedi.

"Kaçak yapılaşmaya göz yummayacağız"

Ordu'nun yaşanabilir bir şehir olma özelliğinin mutlaka korunması gerektiğine vurgu yapan Vali Muammer Erol, ilçe kaymakamlarından ilçelerindeki kaçak yapılaşmayı önlemelerini, kaçak yapılara göz yummamalarını istedi. Bu dönemde kaçak yapılaşmayla yoğun bir mücadele içinde olunacağını ifade eden Vali Erol, "Ordu'nun yaşanabilir bir il olma özelliğini koruyacağız. Bu konuda herkese görev ve sorumluluk düşüyor. Özellikle kırsaldaki kaçak yapılaşmaya artık dur diyeceğiz. Tüm kamu görevlilerimiz, kaçak yapılaşmayı önlemek için mücadele edecekler. Artık kaçak yapılara göz yummayacağız. Göz yumanlara da gereken işlemi yapacağız. Bu konuda kararlıyız" diye konuştu.

"Kahverengi kokarca ile mücadelemizi sürdüreceğiz"

Ordu'nun gündeminde yer alan kahverengi kokarca ile mücadele çalışmalarına da değinen Vali Erol, "Başta fındık olmak üzere tarımsal ürünlere zarar veren ve istilacı bir tür olan kahverengi kokarcaya karşı büyük bir mücadele yürütüyoruz. Bu mücadeleyi Ordu ili olarak çok önceden başlattık ve önemli neticeler aldık. Kahverengi kokarcayı bulundukları yerde yok etmek için kışlaklarda ilaçlama çalışmaları yaptık. Şimdi de arazide ilaçlama çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu mücadeleyi hiç bırakmayacağız. Bu konuda ilçelerimizde kaymakamlarımızın önderliğinde, muhtarlarımızın desteği ile üreticilerimiz ilaçlama çalışmalarını yapmalılar. Kaymakamlarımızdan da bu çalışmalara destek olmalarını istiyorum" şeklinde konuştu.

Toplantıya Vali Yardımcısı Ayhan Durmuş, ilçe kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Sahil Güvenlik 97. Bot Komutanı Üsteğmen Semih Gümrükçü, İl Göç İdaresi Müdürü Ferruh Dibiç, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri de katıldı. - ORDU