Ordu'da amatör balıkçının kayığı kıyıya vurdu, cesedi denizde bulundu

Ordu'nun Altınordu ilçesi Kumbaşı Balıkçı Barınağı'ndan balık tutmak amacıyla denize açılan Özen Arslan'a (65) ait kayığın bir süre sonra Güzelyalı Mahallesi'nde çalışır halde kıyıya vurduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

AFAD, SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI, POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde Arslan'ın akşam saatlerinde kayıkla denize açıldığı, kendisinden haber alınamadığı ve cep telefonuna da ulaşılamadığı belirlendi.

Bunun üzerine ekipler tarafından termal kameralı dron ile havadan, karadan ve denizden arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarına bölgedeki balıkçılar da tekneleriyle destek verdi.

CANSIZ BEDENİ PERŞEMBE AÇIKLARINDA BULUNDU

Yapılan çalışmalar sonucunda Özen Arslan'ın cansız bedeni, Perşembe ilçesi açıklarında su yüzeyinde bulundu. Arslan'ın cansız bedeni, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait tekneyle Kumbaşı Balıkçı Barınağı'na getirildi, sonrasında ise cenaze aracına konularak, Ordu Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.