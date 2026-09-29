Çin'den Japonya'ya sert uyarı! "Tarihten ders almazsa geleceği olmaz" - Son Dakika
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Çin'den Japonya'ya sert uyarı! "Tarihten ders almazsa geleceği olmaz"

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Çin\'den Japonya\'ya sert uyarı! "Tarihten ders almazsa geleceği olmaz"
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pekin'de JAPIT Başkanı ve eski Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya ile görüştü. Wang, Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndaki saldırganlık geçmişinden ders almaması halinde geleceğinin olmayacağını söyledi ve Japon liderlerinden Tayvan konusundaki "hatalı söz ve eylemlerini" düzeltmelerini istedi. İki ülke arasındaki gerginlik, Başbakan Sanae Takaichi'nin Japonya'nın olası bir Tayvan krizine askeri olarak dahil olabileceğini ima eden sözleriyle başlamıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Wang Yi, Pekin'i ziyaret eden Japonya Uluslararası Ticareti Teşvik Birliği (JAPIT) Başkanı Takeshi Iwaya ile bir araya geldi.

"TAYVAN KONUSUNDAKİ HATALI SÖZLERİNİ DÜZELTMELİ"

Wang, görüşmede bu yılın, Japon savaş suçlularının yargılandığı Tokyo Duruşmaları'nın 80'inci yılı olduğunu hatırlattı. Wang, şunları söyledi:

"Japonya tarihten ders çıkarmaz, savaş sonrası 'Barış Anayasası'na meydan okur, saldırganlık geçmişini geri getirmeye ve savaş suçlularını diriltmeye çalışırsa geleceği de olmayacaktır. Japonya'nın acil görevi, liderlerinin Tayvan sorunu hakkındaki hatalı söz ve eylemlerini düzeltmek, tarihsel sorunlara karşı doğru tavır almak ve Çin'e dair akılcı ve objektif bir anlayış geliştirmektir."

"İLİŞKİLER YENİDEN NORMALLEŞMELİ"

Gelecek yılın, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleşmesinin 55'inci yıl dönümü olduğunu vurgulayan Wang, Çin-Japonya ilişkilerinin bir kez daha ciddi bir durumla karşı karşıya kaldığını ve yeniden normalleşmesi gerektiğini belirtti. Wang, JAPIT başta olmak üzere Japonya'daki tüm sağduyulu kesimlerin dostluk geleneğini sürdürmesini ve Japonya'yı doğru tercihi yapmaya yönlendirmesini umduğunu söyledi.

IWAYA: JAPONYA GEÇMİŞİN DERSLERİNİ UNUTMAMALI

Japonya Uluslararası Ticareti Teşvik Birliği (JAPIT) Başkanı Takeshi Iwaya ise Japonya-Çin ilişkilerinin mevcut durumunun endişe verici olduğunu dile getirdi. Birliğin eski başkanı Yohei Kono'nun vasiyetini sürdüreceklerini ifade eden Iwaya, iki ülke arasında daha önce imzalanan dört siyasi belgenin hedeflerine ve temel ilkelerine dönülmesini destekleyeceğini vurguladı. 

Iwaya, şöyle konuştu:

"Japonya geçmişin derslerini unutmamalı, siyasetçiler Japonya'nın yönünü doğru tayin etmeli ve barışçıl kalkınma yolunda kararlılıkla yürümeyi sürdürmeli."

GERGİNLİĞİN ARKA PLANI: TAKAİCHİ'NİN TAYVAN AÇIKLAMASI

İki ülke arasındaki gerginlik, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin Kasım 2025'te parlamentoda yaptığı bir açıklamayla başladı. Takaichi, Tayvan'da savaş gemilerinin kullanıldığı bir kriz çıkarsa bunun Japonya için "varlığı tehdit eden bir durum" sayılabileceğini söyledi. 

Japonya'nın güvenlik yasalarına göre böyle bir durumda ülke, kolektif meşru müdafaa hakkını kullanabiliyor. Açıklama, Japonya'nın olası bir Tayvan krizine askeri olarak dahil olabileceği şeklinde yorumlandı. 

Tayvan'ı kendi toprağı olarak gören Pekin, bu sözleri iç işlerine karışma ve ciddi bir provokasyon olarak nitelendirdi, Takaichi'den sözlerini geri almasını istedi. 

Takaichi'nin geri adım atmaması üzerine Çin, vatandaşlarına Japonya'ya seyahat etmemeleri çağrısında bulundu ve Japon deniz ürünlerinin ithalatını askıya aldı. 

İki ülke Birleşmiş Milletler'de de karşılıklı suçlamalarda bulundu. Wang Yi'nin, Japonya'dan "Liderlerinin Tayvan sorunu hakkındaki hatalı söz ve eylemlerini düzeltmesini" istemesi de bu krize gönderme olarak değerlendiriliyor. 

Görüşmeye katılan Iwaya'nın da Takaichi'den önceki hükümette Dışişleri Bakanı olarak görev yaptığı biliniyor.

Kaynak: DHA
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