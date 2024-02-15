Ordu'da otelde silahlı saldırı düzenleyen 3 kişi adliyede - Son Dakika
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Ordu'da otelde silahlı saldırı düzenleyen 3 kişi adliyede

Ordu'nun Ünye ilçesinde bulunan bir otele silahlı saldırı düzenledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

15.02.2024 12:10  Güncelleme: 12:10
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Ordu'da otele silahlı saldırı düzenleyen 3 kişi adliyede

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde bulunan bir otele silahı saldırı düzenledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, 11 Şubat tarihinde Ünye ilçesinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 15 kişinin konakladığı 4 yıldızlı otele, motosiklet ile gelen şahıslar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, olay yerinde boş kovanlar ele geçirildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen M.Ö. ve E.O. isimli şüphelileri yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınırken, yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca ile fişek ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ordu\'da otelde silahlı saldırı düzenleyen 3 kişi adliyede
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da otelde silahlı saldırı düzenleyen 3 kişi adliyede - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da otelde silahlı saldırı düzenleyen 3 kişi adliyede - Son Dakika
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